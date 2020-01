Luigi Favoloso, tristi sviluppi in corso

Aggiornamenti shock

In vari programmi televisivi si parla della scomparsa di Luigi Favoloso, ex fidanzato della modella Nina Moric. L’ex gieffino è senza auto e senza documenti, lascia la città di Torre Del Greco il 29 dicembre 2019.

Pochi giorni fa Barbara D’Urso mostra una foto che ritrae il ragazzo su un treno diretto a Milano. Arriva ora una nuova rivelazione da parte del suo personal trainer. Nathan, il nome dell’esperto, rivela una minaccia di suicidio.

Pare che prima di Natale ci sia stato un litigio tra Nina e Luigi, questo confessato dalla modella croata. Si tratta di un pesante litigio perché lei lo caccia via da casa e lui minaccia di togliersi la vita. Per rispetto di Nina non racconta i dettagli della discussione, la notizia stupisce tantissimo.

Si sospetta un allontanamento volontario

Il gesto di Luigi Favoloso e questo triste sviluppo forse sono legati anche a una tattica per ottenere visibilità. In questi giorni l’ex gieffino guadagna una manciata di follower, e di conseguenza ci saranno maggiori sponsor. La discussione tra Favoloso e la Moric avvenuta a dicembre ha come oggetto la gelosia per alcuni messaggi.

Tali messaggi sono legati a un possibile tradimento da parte della modella. Non viene svelato altro sulla sfera personale della coppia. La mamma di Luigi Favoloso riceve una mail firmata dal ragazzo, da verificare ancora se si tratta di possibili sciacalli o del figlio.

La signora preferisce non esporsi troppo e accenna che nelle parole scritte sulla mail c’è tanta sofferenza. Ci sono anche i motivi ma la signora presta attenzione a tutto ciò che riporta. Se la lettera fosse vera ci sarebbe un sospiro di sollievo sicuramente.

Lo sfogo di Nina

Nina è tranquilla, sta bene. Si sfoga su Instagram in una storia condividendo un suo pensiero. Per lei l’amore non è sparire volutamente per capire se l’altro ci tiene. Per la modella sparire equivale a essere egoisti. La mamma di Favoloso smentisce il pensiero del fotografo Maurizio Sorge, sostenendo che il figlio non è a casa di un amico.