Vladimir Luxuria parla della sua relazione con il 35enne Amin

Vladimir Luxuria si confessa e parla dell’amore nato davanti ad una birra con l’attivista curdo Amin

Si confessa Vladimir Luxuria e in un’intervista parla della sua storia d’amore con l’attivista curdo Amin nato davanti ad una birra. La storia è fra le più accattivanti mai sentite e a renderla ancora più intrigante è il fatto che la protagonista è la famosa transgender foggiana.

Molto richiesta in tv, Vladimir è sempre molto apprezzata e non perde occasione di dire sempre quello che pensa. Il suo lui adesso è un affascinante e misterioso attivista di 35 anni, di cui si sa molto poco.

Per ora Luxuria è riuscita a tenere lontana la sua storia dai paparazzi, e non si tratta della solita storiella, per Vladi vuol dire altro. La transgender è infatti molto emozionata, e sta vivendo un periodo della sua vita a dir poco magico.

Vladimir Luxuria partirà per raggiungere Amin in Germania

Colei che in passato era additata e attaccata, oggi è una persona corteggiata e ammirata, e ha conquistato sicurezza e fiducia in se stessa. Proprio perché ha raggiunto queste certezze non ha paura di mostrare le sue debolezze. Ma cosa è successo a Luxuria? L’ex parlamentare del Prc è in partenza per la Germania, per raggiungere l’uomo che ama, trasferitosi in terra tedesca per lavoro.

Alla domanda se sa cosa accadrà la transgender ha risposto che non sa nulla, però ha detto che continuano a sentirsi. Quando è iniziata la relazione lei comunque sapeva perfettamente che lui sarebbe andato via, e oggi mette anche in conto che può trovarlo cambiato. L’intento di Amin è quello di mettere radici in Germania e lì c’è tutto ciò che li unisce. Vladimir sta vivendo con trasporto questa storia e dopo tanto tempo finalmente sta riscoprendo la felicità.

Vladi emozionata per la sua storia d’amore

Quando si sono conosciuti Amin non sapeva che lei fosse una persona famosa. L’uomo lo ha scoperto dopo che a Vladimir erano stati richiesti tanti selfie per strada.

Con Amin lei comunica in inglese e ha anche aggiunto che si capiscono perfettamente. Inoltre, l’attivista ha presentano Vladi ad amici e parenti e lo ha fatto con naturalezza e questo per lei è stato un bellissimo gesto. Per concludere, di lui ha Vladi ha anche detto che è una persona fiera e passionale, che ama con trasporto.