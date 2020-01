Harry Hains, l’attore di American Horror Story muore a 27 anni

Addio ad Harry Hains, figlio di Jane Blader e attore di American Horror Story, muore a 27 anni per depressione

E’ scomparso Harry Hains, la star di American Horror Story, figlio di Jane Blader. L’attore aveva 27 anni e soffriva di depressione. Nativo di Melbourne, l’attore australiano accusava anche disordini del sonno e nell’ultimo anno aveva avuto un comportamento autodistruttivo.

Da adolescente si era trasferito a New York per studiare recitazione. Poi si era trasferito a Los Angeles, dove ha approfondito la conoscenza della musica e ha firmato brani musicali con lo pseudonimo di “Antiboy”. Divenuto famoso per aver preso parte alla serie di Ryan Murphy, “American Horror Story: Hotel”, ha lavorato anche in “The OA” e in “Sneaky Pete”.

L’annuncio della morte di Harry Hains dato dalla madre

A dare l’annuncio della sua morte è stata la madre Jane Badler. Con un post su Instagram la madre di Harry ha detto che il figlio era una scintilla luminosa e brillante finita troppo presto. Harry è morto il 7 gennaio 2020, ma solamente oggi è giunto l’annuncio.

Durante gli ultimi tempi le sue condizioni erano peggiorate e la madre gli era stata vicino. Purtroppo non ha potuto fare nulla per evitare gli atti di autolesionismo del figlio e ha sofferto molto nel vederlo autodistruggersi. Jane Blader è stata un’attrice molto famosa negli anni ’80 per aver interpretato “Neighbours” e “Visitors”.

Soprattutto in quest’ultima serie era la Diana dei Visitors ed era una delle attrici più amate anche dal pubblico italiano. La serie venne infatti trasmessa per diverso tempo su Italia1.

American Horror Story con Harry Hains e Lady Gaga

Harry Hains era un giovane pieno di talento ed erano tante le cose che sapeva fare. Nella sua breve vita ha scritto canzoni, ha girato diverse serie tv, ha anche recitato accanto a star come Lady Gaga. Nel post la madre lo ricorda con affetto struggente e dice che aveva il mondo ai suoi piedi.

Ma la bestia contro la quale il giovane lottava erano la depressione e la dipendenza, che lo hanno sopraffatto. Harry non ha retto alla malattia mentale che lo angosciava giorno dopo giorno. Nel momento del decesso il giovane si trovava a Los Angeles e ancora non è stata rivelata la causa esatta della sua morte. L’attore stava girando il film The Mangled e aveva appena terminato le riprese di Caihong City e Mirrors.