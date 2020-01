Ballando con le Stelle, due personaggioni in odor di firma: ecco quali

Ballando con le Stelle 2020: in vista della prossima edizione dello show del sabato sera Milly Carlucci avrebbe piazzato ben due colpi. Le firme sarebbero in dirittura d’arrivo

Venerdì 10 gennaio ha aperto i battenti su Rai Uno Il Cantante Mascherato, nuovo format televisivo importato dagli Stati Uniti sotto grandi aspettative. Alla conduzione lei, Milly Carlucci, tra i volti italiani più amati dai telespettatori, impegnata nei prossimi mesi pure con un altro show, il suo show, Ballando con le Stelle.

Il format danzereccio tornerà nel 2020, una conferma scontata dati gli eccellenti ascolti ottenuti. Difatti, anche la scorsa stagione televisiva ha quasi sempre battuto Amici di Maria De Filippi.

E i vertici di viale Mazzini confidano che i risultati vengano rispettati. Dopo aver tentato, invano, di portare in pista Nancy Brilli e Gabriel Garko, Milly pare sia riuscita a convincere altre due pezzi grossi del mondo dello spettacolo.

Trattative ad uno stadio avanzato

Secondo Alberto Dandolo, la produzione di Ballando con le stelle si è già assicurata due personaggioni, Paola Barale, 52 anni, e Barbara Bouchet, 76. Le due signore saranno molto probabilmente nel cast. Stando a quanto riferisce il noto giornalista di gossip fra le pagine della rivista Oggi, tutte e due sarebbero in odor di firma.

Quasi sicuramente impreziosiranno lo spettacolo del sabato sera. Per entrambe le trattative sarebbero a una fase avanzata, a un passo dall’ufficialità. La Carlucci le desidera con forza e da tempo ha sferrato una serrata corte.

Se non ciascuna delle due, almeno una concorrerà al noto programma. Il successo riscosso da Ballando con le Stelle lascia tranquilli sull’abilità di Milly Carlucci nel costruire una squadra fortissima. Cosa ne dite dei nomi proposti? Vi intrigano e, se sì, chi soprattutto?

Ballando con le Stelle: respinta una showgirl troppo insistente

In precedenza, erano uscite delle indiscrezioni su una showgirl interessata a esibirsi nella trasmissione. Una showgirl misteriosa, piuttosto stagionata – così riportava l’articolo – che stava facendo fuoco e fiamme per far parte della 15esima edizione. Atteggiamento neanche un po’ gradito a Milly Carlucci, la quale non sopporta determinate avance. Lei non ama tali insistenze e dalle voci raccolti rifiuterebbe categoricamente le raccomandazioni dall’alto.