Daniele Dal Moro, l’attacco di Gennaro Lillio: “Sei solo un viscido ipocrita”

Daniele Dal Moro nuovo tronista a Uomini e Donne: Gennaro Lillio lo attacca

E chi se lo sarebbe immaginato? A Uomini e Donne sbarca Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello 16. L’imprenditore veneto siederà incredibilmente sul trono, una notizia giunta a sorpresa, capace di cogliere impreparati i telespettatori.

Il finalista del reality di Barbara d’Urso è stato coinvolto in un percorso travagliato tra le mura della Casa di Cinecittà. Con dichiarazioni sul tormentato passato da bad boy e (soprattutto) il rapporto particolarmente burrascoso insieme alla poi vincitrice del programma Martina Nasoni.

Scattato il celebre bacio davanti alle telecamere, i due presero strade separate durante la convivenza, finché nella notte post-uscita i vecchi sentimenti provati ripresero il sopravvento.

Sui social tanti utenti dubitavano delle intenzioni di Daniele Dal Moro, apparso ai loro occhi poco limpido nei confronti della bella umbra. Una relazione durata pure parecchio tempo terminato il periodo vissuto nella trasmissione Mediaset.

Scontri via social

In più di una circostanza i due ex gieffini hanno ingaggiato furenti scontri via social network e oggi, dopo la nomina di Daniele come nuovo protagonista del dating show di Maria De Filippi, Gennaro Lillio ha voluto esprimere un commento, prendendo le parti proprio della Nasoni.

Il modello e personal trainer napoletano è infatti un caro amico della ragazza dal cuore di latta ed ha colto l’occasione per criticare Daniele Dal Moro.

Nel filmato fa preciso richiamo di Dal Moro perché – spiega nella clip – lui non ha fatto altro che spalare fango addosso Martina riguardo Uomini e Donne, l’amicizia tra loro due, mettendone in dubbio la sincerità delle parole, contestandola, facendo spesso stories o lanciandole battutine nei suoi riguardi.

Gennaro Lillio fa a pezzi Daniele Dal Moro

Gennaro non può gioire di vederlo oggi sul trono. Se le circostanze fossero state diverse non lo nega: gli avrebbe fatto piacere. Ha tanto parlato, millantato. A posteriori prova solamente delusione, può solo dire che è un falso, un’ipocrita, una persona meschina e viscida. Dunque, è un bene per Martina essersi allontanata da lui.

Infine, sarcasticamente Lillio augura a Daniele Dal Moro buon trono. Le parole otterranno risposta dal destinatario? Martina alimenterà ulteriormente gli animi?