Maria de Filippi ha avuto una relazione extraconiugale? La confessione choc dopo 6 anni: ‘Non è stata solo un’avventura…’

Le dure accuse nei confronti di Maria De Filippi

A distanza di tempo sul web, soprattutto su Twitter, arrivano delle parole pesanti come macigni, uscite dalla bocca da Valerio Pino, l’ex danzatore di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo, infatti, sul suo account social ha parlato di una presunta relazione sentimentale tra Maria De Filippi con un’altra donna quando già sposata col giornalista Maurizio Costanzo.

Il diretto interessato ha svelato di aver visto la conduttrice Mediaset e l’altra persona in atteggiamenti intimi dietro le quinte del talent show di Canale 5. Da terra iberica l’ex ballerino Valerio ve a fatto delle tremende accuse alla persona che gli ha regalato la visibilità. Una vendetta nei confronti di Queen Mary?

Pino, infatti, oltre alla regina della tv italiana è tornato a sparlare anche di Emma Marrone, la cantante amica stretta della pavese. Poi ha sganciato la bomba, ovvero che secondo lui Valerio Pino, tra la cantante salentina e la conduttrice di Uomini e Donne ci sarebbe stata una vera e propria storia d’amore.

La replica di Emma Marrone

Le accuse rivolte da Valerio Pino sono state immediatamente ribattute dalla stessa Emma Marrone. Negli ultimi anni sul web si sono scatenati tanti gossip e una serie di polemiche nei confronti della cantante salentina.

Ma l’ex coach di Amici, ormai stufa di finire nel calderone senza alcuna ragione, ha detto che non le interessa niente del chiacchiericcio della gente. Poi senza senza girargli attorno ha affermato che se amasse una persona del duo stesso sesso l’avrebbe già detto. In poche parole avrebbe vissuto la relazione sentimentale in modo sereno.

Emma Marrone parla di sessualità

Dopo la fine della sua storia d’amore con Stefano De Martino, ad Emma Marrone le sono state affibbiate una serie di flirt, alcuni di essi abbastanza discutibili. Sul web hanno scritto che ha avuto delle relazioni con il suo promoter ma soprattutto con la moglie di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi.

Successivamente in modo scherzoso ha detto che dopo tale battuta in molti diranno di aver avuto una storia con lei. Per fortuna la cantante pugliese ha un carattere forte, quindi si è fatta scivolare tutto addosso.