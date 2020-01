Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 gennaio: le previsioni segno per segno

L’oroscopo di Paolo Fox del giorno 11 gennaio porta novità abbastanza interessanti per il vostro segno zodiacale. Giornata tesa per i nativi del Toro. Nuove conquiste per le persone del Capricorno. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 11 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata, la Luna favorisce coloro che vogliono vincere una sfida. Chi si vuole sposare forse ha bisogno di mettere in chiaro una situazione d’amore rimasta in sospeso.

Toro – In questa giornata, le cose che non funzionano vengono a galla. Ci sono tensioni in famiglia, soprattutto con i parenti. Queste 48 ore portano nervosismo e stesso voi potreste sollevare un polverone. Anche se siete comprensivi, quando vi arrabbiate diventate molto severi.

Gemelli – Luna e Venere sono favorevoli è questo indica emozione, ricordi, relazioni di un certo tipo. La prossima settimana recupererete a livello lavorativo e entro la primavera arriveranno le risposte che cercate.

Previsioni di sabato 11 gennaio da Cancro a Vergine

Cancro – Spesso le donne sono attratte da uomini fantasiosi che nel tempo possono rivelarsi pochi costruttivi. Gli uomini del segno, invece, amano la donna forte. In questo fine settimana dovete vivere le relazioni in maniera più serena.

Leone – In amore si registra un distacco che può essere di qualsiasi tipo. Queste 48 ore sembrano particolari e non facili da gestire. Coloro che sono indecisi tra due storie o che hanno vissuto una crisi devono cercare di essere più concreti.

Vergine – Chi aspettava una riposta di lavoro è infastidito da alcuni ritardi. Anche se sorridete in realtà dentro siete agitati, ecco perché spesso avete problemi di stomaco. Cercate di vivere un fine settimana tranquillo.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Sabato e domenica sentite l’esigenza di stare sereni. Tutta l’agitazione maturata in questa settimana può farvi dire cose sbagliate. È vero che state lavorando troppo ma per che cosa? I soldi contano, ma al momento state cercando qualcosa di più.

Scorpione – In questo periodo potreste anche arrabbiarvi con una persona che è contro di voi, che magari non riesce a darvi ciò che volete. I vostri desideri, però, cambiano di giorno in giorno. A volte vorreste stabilità in amore e altre volte vi sentite oppressi. In questo weekend sarà bene non affaticarsi.

Sagittario – Sabato e domenica sono le giornate migliori per l’amore. Avete bisogno di relazionarvi agli altri in maniera diretta e con Marte nel segno significa avere coraggio e determinazione per andare avanti.

L’oroscopo di Paolo Fox dell’11 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Spesso siete inattaccabili perché avete una grande energia e riuscite a stare da soli senza avere problemi. Giove e Saturno nel segno portano nuove conquiste entro poche settimane.

Acquario – Con Toro, Leone e Scorpione siete dei segni che hanno bisogno di amore. Nelle prossime 48 ore c’è un po’ di elettricità nell’aria e qualche preoccupazione di troppo. Se la vostra è una coppia forte, nessun problema, altrimenti doppi problemi.

Pesci – Nello scorso anno, i professionisti hanno avuto un calo nell’attività e un recupero nel mese finale dell’anno. Non sottovalutate le vostre energie ma sfruttatele. In amore tornerà la serenità.