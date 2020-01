Wanda Nara irriconoscibile a 15 anni, naso a patata, denti storti e labbra invisibili: ecco come è cambiata

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip, che vede protagonista proprio Wanda Nara.

Nelle vesti di opinionista, la compagna di Mauro Icardi è riuscita a stupire tutti con un look davvero mozzafiato. Sexy, sensuale e sempre in perfetta forma, la giovane modella argentina ha conquistato non solo il suo paese natale ma anche l’Italia e man mano sta ottenendo numerosi consensi nel nostro paese. Ma com’era Wanda prima di diventare famosa?

Wanda Nara irriconoscibile da ragazza

Da quando è arrivata in Italia, Wanda Nara è continuamente al centro di pettegolezzi. Prima la storia con Maxy Lopez, poi il tradimento con Mauro Icardi e oggi i suoi scatti bollenti che infiammano i social e fanno sognare il pubblico maschile. E proprio dal web sono spuntate lacune foto di quando era ragazzina.

Guardando con attenzione le immagini, Wanda è completamente diversa da oggi e in alcuni tratti irriconoscibile. Seno piatto, naso a patata e denti storti, ecco come si presentava negli anni 90: (Continua dopo la foto)

Wanda oggi è un’altra persona. L’unica cosa che è rimasta uguale sono i suoi capelli, infatti continua a portarli allo stesso modo senza cambiare la tonalità del colore. La trasformazione è molto forte e in questo caso sembra si può parlare solo di chirurgia estetica.

Il debutto al Grande Fratello

Come già anticipato in precedenza, engli ultimi anni, Wanda Naera ha ottenuto grande successo nel nostro paese. Oltre ad essere compagna e Procuratore di Mauro Icardi, ex bomber dell’Inter, la modella negli ultimi mesi è stata ospite in vari salotti televisivi.

Amata dal pubblico maschile e non solo, Wanda ama condividere con i propri follower le sue giornate, postando sui social foto insieme ai suoi bambini o a lavoro. La bella argentina, in una recente intervista ha spiegato quanto ci tiene allo stesso modo, però, non lascia mai da soli i figli e quando può li porta con se.

Di sicuro questa nuova esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip, accanto a Pupo e Signorini le porterà nuov soddisfazioni e anche tantissimi nuovi fan…