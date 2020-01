Alfonso Signorini vita privata, la storia d’amore con il potente politico: chi è

Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi ed affermato giornalista, è sempre alla ricerca di gossip e di scoop, eppure, la sua vita privata è sempre stata fortemente tutelata. Riservato e restio a raccontare le sue vicende amorose, è sempre stato ben attento a non cadere nella rete dei rumors. Per questo, sono in molti a non sapere, che lui ha avuto una lunga relazione.

Chi è l’ex compagno di Alfonso Signorini

Si chiama Paolo Galimberti ed è un noto politico. La loro storia è iniziata nel 2000 ed è stato lo stesso giornalista a parlarne in passato. Oggi si dichiara single, e non è dato sapere se c’è qualcuno al suo fianco. Per sua stessa ammissione, non è mai stato sposato, ed ha dichiarato di non credere nel matrimonio. (Continua dopo il post)

La relazione con Valeria Marini

Anni fa la notizia è esplosa come una vera e propria bomba gossip. Signorini ha rivelato, davanti alle telecamere di Domenica Live, condotto da Barbara D’Urso, di aver avuto una storia d’amore con la stellare Valeria Marini. Secondo quanto confessato, non sarebbe stato un flirt di una notte, ma un legame serio, durato mesi che l’ha spinto anche a presentarla a sua madre. Oggi tra i due è nata una grandissima amicizia.

Il periodo delicato della malattia di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini non ha mai fatto mistero del suo periodo delicato: quello della malattia. Il conduttore anni fa ha infatti scoperto di essere affetto da leucemia mieloide. Un responso arrivato come un fulmine a ciel sereno. Fortunatamente, dopo aver fatto le cure necessarie, il Direttore di Chi è riuscito a debellare la malattia.

Mattatore al Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini è il nuovo conduttore del Grande Fratello Vip: una sfida nuova, che segna il suo secondo debutto in prima serata come padrone di casa assoluto (in passato è stato alla guida del suo salotto tv Kalimera).

L’eredità lasciata dalla collega Ilary Blasi è difficile da portare avanti, ma il giornalista, che ha vestito i panni di opinionista nelle scorse edizioni del reality, sembra essere pienamente a suo agio e la sua conduzione elegante e pacata pare proprio aver convinto il pubblico.