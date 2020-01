Elodie bollente in reggiseno, seno a vista e curve esplosive: bomba su Marracash

Elodie si appresta a vivere l’ennesimo momento di gloria. La bellissima cantante è pronta a ritornare, dopo la sua ultima esperienza nel 2017, sul palco dell’Ariston. Da Amici a Sanremo, la lunga e faticosa carriera dell’artista pare oggi essere davvero inarrestabile. Amata ed osannata, l’ex concorrente del reality targato Maria De Filippi è uno dei nomi più attesi. (Continua dopo la foto)

Elodie spopola su Instagram

La giovane 30enne è molto seguita sui sociale e su Instagram spopolano le sue foto. Sono tante le immagini che documentano la sua naturale ed esplosiva bellezza, un’avvenenza fisica che le ha permesso in passato di lavorare come modella per molti anni e che ancora oggi le consente di essere testimonial di numerosi brand. Fisco perfetto, curve giuste: la Di Patrizi porta a casa boom di like e di consensi. (Continua dopo la foto)

Elodie al Festival di Sanremo 2020

Dopo il successo del singolo Margarita, diventato in pochissimo tempo hit dell’estate 2019, Elodie è pronta ad essere di nuovo protagonista sul palco dell’Ariston con il singolo Andromedra, il cui testo è stato scritto dall’amico Mahmood (vincitore della scorsa edizione della kermesse con “Soldi”) e Dario Faini, in arte Dardust.

Intanto dal 7 febbraio la cantante ha comunicato che il suo album “This is Elodie” sarà disponibile in streaming. Una scelta che anticipa la sua partecipazione al Festival.

Elodie e Marracasch: un amore all’improvviso

Elodie e Marracach si sono innamorati all’improvviso, lavorando al brano Margarita, una collaborazione che ha permesso loro non solo di scalare le classifiche ma anche di dar vita ad una storia d’amore che ha letteralmente fatto impazzire i rispettivi fan della coppia.

Belli, giovani ed innamorati, i cantati hanno avuto un vero e proprio colpo di fulmine, una relazione ufficializzata solo qualche mese fa dopo settimane di gossip. Marracash, solitamente molto restio nel parlare della sua vita privata e sentimentale, in una recente intervista si è lasciato andare a delle parole d’amore bellissime per la sua compagna. Il cantante ha dichiarato di essere quasi rinato con lei e di star vivendo, dopo un periodo buio, una sorta di rinascita.