‘Siete bellissimi insieme…’: Loredana Lecciso dimentica Al Bano: spunta la Foto con la nuova ‘fiamma’

Loredana Lecciso finalmente è di nuovo felice. La soubrette, infatti, pare abbia di nuovo il cuore impegnato. A distanza di mesi e dopo vari pettegolezzi, l’ex di Al Bano è riuscita a trovarsi una nuova distrazione e finalmente ha reso pubblico il suo amore… Di chi si tratta? E soprattutto come ha reagito il maestro Carrisi? Vediamo nei dettagli cosa sta accadendo a Cellino San Marco.

Loredana Lecciso ha un nuovo amore e si chiama Chicco

Come già anticipato in precedenza in queste ore sta facendo molto discutere una foto pubblicata da Loredana Lecciso e che la mostrerebbe insieme al suo nuovo ‘compagno’… L’ex di Al Bano Carrisi in questi anni ha mostrato sempre la sua disponibilità nei confronti degli altri, mettendo sempre al primo posto i figli.

A tal proposito, poche settimane fa, nel salotto della sua amica Barbara D’Urso, l’ imprenditrice ha voluto fare un regalo particolare a Jasmine. Nel dettaglio, le ha consegnato un volpino bianco che a quanto pare ha rubato anche il suo cuore. Infatti, quando la giovane non è a casa è proprio Loredana a prendersene cura proprio come se fosse un altro figlio.

Sui social, pubblica spesso scatti insieme al suo animaletto a quattro zampe e ovviamente i fan la riempiono di commenti. In tanti, anche se virtualmente, si sono affezionati a Chicco e qualche utente le ha scritto che insieme guardarli è davvero bellissimo. (Continua dopo il post)

Il rapporto con Albano dopo la separazione

Da anni, Loredana Lecciso è al centro di numerose critiche. I fan della storica coppia formata da Al Bano e Romina Power hanno sempre screditato la soubrette, vedendola come un’intrusa nella loro relazione.

Però, come più volte ha spiegato l’artista pugliese, l’affetto che li ha legati per più di 15 anni è stato puro e sincero, basato soprattutto sulla fiducia e rispetto. Oggi tra i due nonostante sia finito l’amore continuano ad avere un bel rapporto sopratutto per i figli, e Loredana sembra continuare a vivere nelle Tenute di Cellino San Marco.