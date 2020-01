Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni, la verità sull’addio: “La storia con l’amante…”

Leonardo Pieraccioni per anni è stato considerato un vero e proprio scapolo d’oro, un single incallito fin quando non ha incontrato lei, la meravigliosa Laura Torrisi.

I due si sono innamorati sul set di “Una moglie bellissima”, film diretto proprio dal regista che l’ha scelta e voluta come protagonista della pellicola. Un amore nato all’improvviso, che li ha letteralmente travolti, facendo capitolare il toscano ai piedi della modella in maniera quasi immediata.

Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni: l’addio

La relazione tra i due è iniziata nel 2009, ma dopo sette anni esatti sono entrati in crisi. La coppia ha vissuto un momento di allontanamento, che ha portato con se gossip e chiacchiericci, fino ad arrivare alla rottura definitiva ed insanabile.

Laura Torrisi è stata al centro di molte polemiche: le è stato affibbiato, ai tempi, un flirt con un amante segreto, un istruttore di surf conosciuto durante la sua vacanza in Madagascar. Un rumors che però è stato chiarito e smentito dallo stesso Pieraccioni.

L’attore ha infatti confermato, in un’intervista rilasciata subito dopo la bomba gossip, che la relazione con la moglie, al momento della diffusione della notizia del presunto amante, era ormai chiusa da ben 2 anni. Laura e Leonardo ci hanno impiegato moltissimo tempo prima di ufficializzare la rottura, hanno aspettato e metabolizzato prima di rendere noto l’addio. (Continua dopo la foto)

Il rapporto ritrovato tra gli ex

Oggi i due ex hanno ritrovato equilibrio e stabilità e vivono un rapporto sereno per amore della loro bimba, la piccola Martina. Le incomprensioni e le sofferenze sono un lontano ricordo, e si può dire che tra di loro sia nato un legame di amicizia.

Laura Torrisi Leonardo Pieraccioni sono single?

Entrambi dopo la fine della storia d’amore hanno voltato sentimentalmente pagina: Laura Torrisi, reduce dalla sua esperienza in tv come concorrente di Amici Celebrities, è stata fidanzata (e ad oggi non si sa in che rapporti siano e se c’è ancora del tenero) con Antonio Aiello, di sei anni più giovane. Pieraccioni invece, è stato avvistato mesi fa con la Teresa Magni, ma non è dato sapere se la relazione è ancora in essere.