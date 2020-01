Ambra Angiolini contro i bulli, “come mamma ho passato qualche notte insonne. Sul web è colpevole chi guarda”

Ambra Angiolini in scena con una piece teatrale sul bullismo per affrontare il tema tra i banchi di scuola

Ambra Angiolini racconta di recitare a teatro contro i bulli e di utilizzare la sua grande professionalità per sensibilizzare su un tema così importante. L’ex di Non è la Rai è oramai diventata una delle attrici più importanti nel panorama italiano.

Ha lanciato una nuova sfida a se stessa, ovvero quella di parlare delle responsabilità di famiglie e insegnanti su un tema delicato come il bullismo. Ambra Angiolini è protagonista del “Nodo” che è una piace teatrale che sta mettendo in scena per raccontare questo importante fenomeno.

Lo spettacolo è ambientato in una scuola media e si parla di un insegnante e del rapporto con un genitore, il cui figlio è stato sospeso perché è tornato a casa pieno di lividi. Non si capisce quali sono le responsabilità e soprattutto, se il ragazzo è una vittima o un carnefice. In questo dialogo per tentare di sciogliere il Nodo si entrerà proprio nei tempi più toccanti del bullismo.

Ambra Angiolini si racconta come madre preoccupata sul fenomeno bullismo

La bella Ambra Angiolini, che è madre di due figli, Iolanda di 16 anni e Leo di 14 anni, racconta di aver passato diverse notti insonni per la paura che i figli potessero essere vittime di cose del genere.

Però non ha mai avuto un’esperienza diretta, piuttosto le è capitato che il figlio era andato a difendere qualche ragazzo che ne era stato vittima. Del resto una delle armi più potenti del bullismo è l’isolamento. Nel testo si racconta anche un’importante tema, ovvero quello relativo alle istituzioni e alla scuola per salvaguardare i ragazzi da questo cancro.

Il tour teatrale prenderà piede anche nelle scuole. Infatti, di fronte agli studenti si parlerà di una realtà come il bullismo e saranno coinvolti anche insegnanti o genitori che comunque sono parte di questa dinamica tra vittima e bullo.

Il bullismo ieri e oggi con il ruolo dei social

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, Ambra Angiolini ha raccontato di non essere mai stata vittima di bullismo, quanto piuttosto ricorda ad episodi del genere ai danni di ragazzi più deboli.

Episodi che ovviamente adesso vengono visti in una chiave completamente diversa. Ora è una madre attenta che si concentra molto sulla vita dei suoi figli e cerca di capire di tenerli al sicuro rispetto a una serie di pericoli di questo genere!