Luigi Favoloso, la furia di Fabrizio Corona: “Ha fatto una cosa da brividi”

Luigi Favoloso: un amico in comune rivela che Fabrizio Corona è molto arrabbiato con l’ex gieffino per una “cosa da brividi” fatta a Nina Moric

Ha nuovi sviluppi la recente scomparsa di Luigi Favoloso. Mentre, come annunciato a Pomeriggio Cinque, è stata ritirata la denuncia di sparizione dalla madre, Fabrizio Corona sarebbe arrabbiatissimo per quanto occorso tra la sua ex moglie Nina Moric e l’ex gieffino.

Lo rivela Nathan, amico in comune di tutti e tre i discussi protagonisti. Ma andiamo per ordine. Sempre nel salotto di Barbara d’Urso è stato ospite il personal trainer, secondo cui Luigi si sarebbe reso colpevole di un’azione gravissima verso la modella croata prima di far perdere le proprie tracce. Su cosa nello specifico non è dato saperlo, ma sarebbe da brividi e l’ex re dei paparazzi lo ha scoperto.

Nathan spiega che di questo fatto grave è venuto a scoprirlo lo stesso Fabrizio. E non l’ha presa piuttosto bene, per usare un eufemismo. Difatti, è abbastanza “incavolato” con Luigi Favoloso, senza abbastanza. Dell’accaduto Nina lo ha messo al corrente. Dunque, interviene Carmelita, in passato coinvolta in numerosi diverbi con Corona.

Caccia all’uomo

La conduttrice napoletana non ha dubbi sulla rabbia da lui provata, conoscendo la persona si dichiara tutto fuorché stupita. E sapendo di chi si tratta, immagina Fabrizio stia cercando pure lui Luigi Favoloso. Nathan preferisce però fermarsi qui.

Non intende parlarne data la situazione in cui è. Infine, lo sportivo conferma quanto affermato il giorno prima riguardo il pensiero della Moric sulla scomparsa dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Sta bene ed è tranquilla. Lei ha perfettamente idea di quale sia la natura del soggetto in questione e secondo lei lo ha fatto apposta.

Luigi Favoloso: la madre ha ritirato la denuncia

Nel corso della diretta di Pomeriggio 5 ha parlato pure la madre di Favoloso, che ha ricevuto una mail misteriosa e anonima. Ma nelle scorse ore sembra sia stato accertato che il mittente sia proprio lui.

A lasciarlo credere il ritiro della denuncia di scomparsa da parte della donna. Appena ricevuta la lettera digitale ha preso la decisione perché il figlio le ha assicurato di stare bene.