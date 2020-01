Giordana Angi alle prove di Sanremo: Filippo Bisciglia le scrive

Giordana Angi posta una foto mentre è impegnata alle prove del Festival di Sanremo 2020: tra i commenti Filippo Bisciglia

Giordana Angi sarà tra i big del Festival di Sanremo 2020. Assaggiata la notorietà televisiva ad Amici 16, la cantautrice avrà l’onore e il privilegio di calcare il prestigioso teatro Ariston. Lei, come il suo compagno di avventura Alberto Urso, si è visti accettare la domanda di partecipare alla kermesse canora che, lo ricordiamo, si terrà dal 4 all’8 febbraio.

Quando manca meno di un mese il pubblico conosce tutti e 24 i concorrenti in gara e tanti non vedono l’ora di scoprire cosa sarà in grado di portare Giordana Angi all’evento. Se Sanremo è un punto di arrivo, abbandoniamo la scaramanzia: la Angi ce l’ha fatta nella musica, a coronamento un lungo e tortuoso cammino in cui nessuno le ha regalato niente.

C’è il lieto fine

Nella stessa scuola di Maria De Filippi è entrata solo dopo vari tentativi e pure durante l’esperienza davanti alle telecamere ha spesso dovuto dimostrare che i critici si sbagliavano sul suo conto. Esperienze in grado di fortificarne il carattere. Poi finalmente Giordana Angi ha spiccato il volo e alla 70esima edizione del festival nazionalpopolare si farà conoscere pure da chi non ha finora avuto l’occasione di seguirla.

Certamente il brano di Giordana farà presa su un vasto pubblico. Dal titolo, Come Mia Madre, è facile intuire il tema trattato. Via Instagram, l’artista ha intanto espresso la sua grande emozione durante le prove dell’evento. Sta mostrando ciò che ha di più vero nella sua vita, dalle canzoni alle persone.

Se gliel’avessero detto l’anno scorso, non ci avrebbe creduto. Ringrazia la vita, gli ammiratori, i collaboratori, Carlo Avarello, Manuel Finotti e Amici per averle concesso l’opportunità di sognare.

Giordana Angi: il messaggio di Filippo Bisciglia

Il post ha ricevuto diversi commenti in poche ore. Tra i primi quello di Filippo Bisciglia, che ha conosciuto meglio Giordana durante Amici Celebrities, quando lei era la coach della sua squadra Bianca.

Il conduttore di Temptation Island ringrazia i sogni che fanno sognare e loro ragazzi meritano qualsiasi cosa, per le splendide persone che sono e per l’amore riposto nella loro professione: la musica.