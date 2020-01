Karina Cascella irride Serena Enardu: “Per un briciolo di visibilità…”

Grande Fratello Vip 4: Karina Cascella critica Serena Enardu per essere entrata nella Casa alla ricerca di un chiarimento con Pago

Karina Cascella usa il pugno duro nel commentare le vicende Grande Fratello Vip 4, partito questa settimana e già in grado di sollevare un gran polverone. Al reality più famoso del reality show ha fatto il proprio ingresso anche Pago, reduce da Temptation Island Vip 2, avventura vissuta insieme a Serena Enardu.

La fine della storia, avvenuta proprio durante la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi, ha spiazzato il pubblico. Mentre lui si struggeva vedendo la compagna godersi l’esperienza, lei flirtava amabilmente con lo sportivo Alessandro Graziani.

Spente le telecamere, non è mai avvenuto un chiarimento definitivo e resta da vedere se un ritorno di fiamma sia o meno possibile. Nel frattempo, gli utenti conversano in rete e pure opinionisti come Karina Cascella dicono la loro.

L’opinionista ha solo giudizi negativi

La chiacchierata ospite di Barbara d’Urso, mediante una Instagram Stories, ha espresso la propria opinione e non ha speso parole granché clementi. Serena reclama un chiarimento nella Casa del Grande Fratello Vip 4, un modo di chiarire le situazioni rimaste in sospeso o semplicemente voglia di rimanere in tv?

La love story, conclusa nella trasmissione, ha appassionato tutti, addirittura le celebrità. Difatti, Karina Cascella non ha potuto fare a meno di giudicare le gesta della bella sarda.

Karina Cascella rifila una zampata

Tramite un’Instagram story la Cascella dichiara rammarico: scendere così in basso per un briciolo di visibilità è brutto. Che il pubblico la aiuta. Non poteva sentirsi con il cantante in questi mesi – commenta graffiante – o a dicembre quando si sono incontrati. Le piace parlare ed avere chiarimenti sotto le luci dei riflettori, e soprattutto davanti le telecamere.

Commenti non propriamente simpatici quelli di Karina Cascella verso l’ex tronista, invitata, come spiegato da Alfonso Signorini, nella puntata d’esordio del GF Vip. Per sua sfortuna, la decisione di Serena di scaricare Pago nello show estivo non le è valsa un’ottima immagine. La maggior parte dei telespettatori ha dato ragione all’uomo.