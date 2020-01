‘L’amore fa miracoli…’: Lamberto Sposini ritorna e presenta Angela (foto)

Lamberto Sposini presenta Angela

Sono trascorsi quasi nove anni da quanto Lamberto Sposini è stato colpito da un brutto ictus. In tanti ricordano quel giorno, perchè il conduttore assieme a Mara Venier era in diretta per mandare in onda il matrimoni di William e Kate.

Purtroppo da quel giorno la sua vita è completamente cambiata e ancora oggi ne paga le conseguenze. Arrivato in in ospedale gli fu subito diagnosticata un’emorragia cerebrale e qualche ora dopo iniziarono le prime polemiche per il ritardo dei soccorsi. Infatti, pare che il giornalista giunse al Gemelli solo dopo due ore il malore.

La vita di Lamberto Sposini è totalmente cambiata da quando ha avuto l’ctus. Il giornalista ha bisogno costantemente di cure e di assistenza. Infatti, accanto a lui c’è sempre la figlia Matilde e anche la sua ex moglie Sabina Donadio.

I due seppur non stanno più insieme continuano ad avere un buon rapporto e la donna pare si occupi anche delle sue pubbliche relazioni. Poche ore fa, però, Lamberto ha stupito tutti con uno scatto dolcissimo.

Nella foto in questione, si vede l’ex conduttore felice e sereno accanto ad una bellissima signora, Angela. Ma chi è la donna in questione? In tanti come si legge dai commenti si sono posti questa domanda ma la risposta di un fan ha sorpreso: “L’amore fa miracoli…” . Sarà la sua nuova compagna?

L’ex conduttore dimenticato da tutti

Nonostante non sia più in grado di lavorare, Lamberto Sposini cerca comunque di tenersi attivo. Purtroppo, l’uomo non riesce più a parlare, a scrivere e anche a muovere i piedi. Dopo circa 9 anni dall’accaduto, l’ex conduttore de La Vita in Diretta si è sentito dimenticato da tutti, in particolar modo dai vertici di Viale Mazzini, dove per anni ha prestato il proprio contributo.

Infatti, proprio con i dirigenti Rai è in corso un processo che li vede in causa per un ritardo sulla chiamata ai soccorsi. Tale ritardo avrebbe causato i danni permanenti con cui lotta oggi.