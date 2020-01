‘Ma è una cosa porno…?’: Striscia la Notizia mette in forte imbarazzo Barbara D’Urso

Il ritorno di Ficarra e Picone al tg satirico di Canale 5

Continua la programmazione di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci in onda da ben 32 stagioni. Dopo tre mesi di conduzione da parte della coppia storica formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, dal 7 gennaio 2020 c’è stato il cambio della guardia. Infatti fino al prossimo aprile dietro il bancone del programma di Canale 5 troveremo Salvo Ficarra e Valentino Picone.

I due comici palermitani sono reduci dal grande successo ai botteghini per via del loro film Il Primo Natale. Mentre l’ultima parte della stagione di Striscia, come l’anno scorso sarà affidata nuovamente a Michelle Hunziker e Gerry Scotti.

Barbara D’Urso in grosse difficoltà

Di recente Striscia la notizia ha mandato in onda un servizio che riguarda la stakanovista della televisione italiana. Stiamo parlando di Barbara D’Urso che, dopo le vacanza in Spagna e Dubai è tornata a condurre Pomeriggio Cinque.

Il tg satirico ha introdotto una nuova rubrica, ovvero prendere in giro chi ascolta parole in lingue straniere, ad esempio l’inglese, senza sapere cosa significa. Il programma di Antonio Ricci ha preso come prima ‘cavia’ Lady Cologno. Nella clip condivisa sull’account Instagram di Live Non è la D’Urso si scherza sulla reazione della padrona di casa napoletana che non conosce affatto il significato del vocabolo ‘cosplay’, di cui parla con un’ospite nello studio 11 di Cologno Monzese.

L’espressione di Carmelita è tutto un programma, infatti si è trovata in difficoltà di fronte a parole ignote, di non conosceva il contesto. Quindi, abbastanza sbalordita ha chiesto hai presenti se era qualcosa di porno.

Striscia la Notizia: con Ficarra e Picone gli ascolti sono aumentati

Nel frattempo Striscia la Notizia ha avuto un incremento dei dati Auditel. Infatti, da quando dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci ci sono Ficarra e Picone, lo share e il numero di telespettatori è aumentato avvicinandosi a I Soliti Ignoti – Il Ritorno di Amadeus. Ricordiamo che qualche settimana fa Barbara D’Urso era stata bersaglio di Ezio Greggio che, con una battuta ironica l’ha paragonata ad una ‘cagna’.