‘Vi hanno visti…’: Romina beccata con un altro uomo dietro le quinte, Al Bano furioso, scoppia la lite nel camerino

Romina Carrisi ha un nuovo fidanzato

Ormai tutti i figli di Al Bano, ovvero quelli avuto con Romina Power ma anche quelli concepiti con Loredana Lecciso sono diventati grandi. Ognuno si è creata la propria vita e il cantautore di Cellino San Marco fa molto fatica a seguirli tutti.

Quella che ultimamente gli ha dato alcuni grattacapi è Romina Junior, la sua quartogenita. Quest’ultima sta facendo irritare il Maestro salentino, facendo puntare i riflettori del gossip sulla loro famiglia. Per quale motivo? Cosa è successo? Sembra proprio che la giovane attrice abbia trovato un nuovo fidanzato. Di chi si tratta?

Romina Junior insieme al truccatore della madre

A quanto pare, dopo essersi lasciata con il suo fidanzato a poche settimane dalla convivenza, Romina Carrisi avrebbe trovato un nuovo compagno. Un uomo che Al Bano e Romina Power conoscono bene perché lavora al loro fianco.

Negli ultimi tempi la quartogenita ha seguito i genitori in giro per il mondo con il ruolo di corista. Ma sembra proprio che tutto questo improvviso attaccamento al padre e alla madre è dovuto a qualcos’altro. Gira voce, infatti, che la giovane attrice si sarebbe innamorato del truccatore della cantante statunitense.

La persona misteriosa si chiama Tony e con la Carrisi Junior trascorrerebbe molto tempo insieme. Ma questo flirt non piace al cantante pugliese per via della loro differenza d’età. Si dice, infatti, che in camerino sarebbero volate delle parole grosse.

Il parere negativo di Al Bano e la discussione in camerino

Romina Power lo ha sempre detto nelle sue interviste, ovvero che Al Bano è molto geloso delle sue donne. Quindi era inevitabile che lo fosse anche con la sua quartogenita. Il cantautore di Cellino San Marco vorrebbe sempre sapere chi frequentano i loro figli, ma anche gli spostamenti.

Stando a delle indiscrezioni, l’artista salentino non approverebbe per niente questa storia d’amore e addirittura avrebbe sorpreso Romina e il truccatore in atteggiamenti intimi in camerino. Ricordiamo che in passato la Power aveva detto che ‘ex marito era molto possessivo sia nei suoi confronti che verso Ylenia.