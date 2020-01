Elodie eccitante in lingerie: il seno in bella mostra manda in tilt i fan [FOTO]

Il momento d’oro di Elodie Di Patrizi

Elodie è pronta per partecipare alla 70esima edizione del Festival di Sanremo col brano ‘Andromeda’. Sarà una stagione con numerosi cantanti arrivati da Amici di Maria De Filippi, come d esempio il vincitore dell’anno scorso Alberto Urso.

Per la Di Patrizi sta andando tutto a gonfie vele, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. La ragazza, infatti, dalla scorsa estate è felicemente fidanzata col rapper siciliano Marracash. Con quest’ultime ha pure duettato il tormentone di qualche mese fa ‘Margarita’.

Oltre alla sua bravura come interprete, Elodie è anche una bellissima ragazza e per questo non sdegna di realizzare degli shooting fotografici molto seducenti. Una dimostrazione c’è l’ha data di recente. Andiamo a vedere cosa è successo.

La fidanzata di Marracash si mostra in biancheria intima

Senza ombra di dubbio Elodie ha un viso e un corpo che lascia senza fiato qualsiasi uomo. La sua forma fisica è dovuta a tanto impegno in palestra, ma anche grazie ad un’adeguata e corretta alimentazione.

Nella foto che l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha postato sul suo account Instagram si fa edere più bella che mai. Infatti la biancheria intima che indossa le rende giustizia. Il reggiseno, che le mette in bella vista il décolleté rendendolo abbondante, è perfetto per l’estrosità della Di Patrizi.

Un completo intimo nero arricchito da una serie di perline che lo adornano. A quanto pare la foto in questione è stata realizzata per uno spot pubblicitario. Ricordiamo, infatti, che la cantante da qualche mese è testimonial di un noto brand di intimo. (Continua dopo la foto)

La strategia di marketing di Elodie

Qualche giorno fa Elodie Di Patrizi ha fatto una comunicazione molto importante e nello stesso tempo molto strana. Il motivo? In pratica la cantante ha detto che il suo nuovo CD ‘This is Elodie’ uscirà in tutte le piattaforme e nei negozi di dischi, senza ‘Andromeda’, il brano che porterà alla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Infatti sarà disponibile da venerdì 31 gennaio 2020. La cantante, ex Amici di Maria De Filippi, ha deciso di anticipare tutti i colleghi che si esibiranno alla kermesse canora con una mossa a sorpresa. L’album sarà disponibile in streaming e dal 7 febbraio anche in formato fisico.