Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, dopo anni la verità: ecco perché si sono lasciati

Katia e Pippo: 18 anni di matrimonio poi la separazione

Sembrava la coppia perfetta, quella che sarebbe durata in eterno e invece anche loro si sono separati. Stiamo parlando di due icone del mondo dello spettacolo, ovvero uno dei fondatori della televisione, Pippo Baudo e la soprano Katia Ricciarelli. I due erano convolati a nozze nel lontano 1986 e inizialmente erano molto felici ed innamorati.

Purtroppo però, come tutte le cose belle hanno anch’esse una fine. Il loro equilibrio di coppia si è spezzato e qualcosa in particolare ha fatto si che ognuno di loro prendesse una strada differente. Ma cosa è successo?

I motivi della separazione

Katia Ricciarelli e Pipo Baudo si sono separati definitivamente nel 2004. svelare le ragioni del divorzio ci ha pensato la stessa soprano ed attrice nel corso di una lunga intervista a Quotidiano Nazionale. La donna ha detto che ormai da tempo è sola ma vorrebbe tanto trovare una persona che gli stia accanto e le faccia compagnia. Poi ha riferito che col conduttore Rai ci ha vissuto per ben 18 anni, ma poi qualcosa non ha funzionato.

Per fortuna non sono cose gravi ma hanno contribuito a prendere ognuno la propria strada. M il divorzio ha avuto degli strascichi abbastanza forti. Infatti entrambe le parti hanno sofferto moltissimo e per lungo tempo non si sono nemmeno rivolti la parola.

La riappacificazione tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli

Per fortuna, dopo tanta ostilità, sembra che tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli sia tornato il sereno e tra loro i rapporti sono pacifici. Tempo fa, dopo un incontro avvenuto all’interno dell’Arena di Verona, la soprano ha detto che ha praticamente rimosso pure l’anno delle loro separazione.

Quando si sono rivisti si sono abbracciati affettuosamente come due vecchi amici. 18 anni di matrimonio sono tanti, quindi non sentirlo più le dispiaceva molto. Buttare tutto il bene che provavano per qualcosa di stupido era sbagliato, quindi essendo entrambi adulti hanno deciso di mettere da parte i rancori e ricominciare un rapporto pacifico.