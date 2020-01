Amici 2020, gli allievi rifiutano una proposta di Alessandra Celentano

Gli allievi rifiutano una proposta

Nella puntata di oggi, sabato 11 gennaio, di Amici 2020 la maestra Alessandra Celentano si è lamentata del comportamento degli allievi. In poche parole prima delle vacanze natalizie il ballerino Valentin Alexandru è andato via dalla scuola arrabbiato. Nonostante i produttori abbiano cercato di contattarlo telefonicamente per chiedergli di restare, lui non ne ha voluto sapere.

Il tutto è stato ripreso dalle telecamere, dunque Maria De Filippi ha voluto proporlo al pubblico. Questo atto irrispettoso è stato uno dei tanti motivi che ha spinto la Celentano a prendere una decisione, ma ha lasciato ai ragazzi l’ultima parola. La loro scelta è stata inaspettata al punto tale da ricevere una predica.

‘La prossima volta non accetterò altre lamentele da parte vostra’

Gli allievi rifiutano una proposta, ovvero mandare nuovamente in sfida Valentin. Secondo la maestra sarebbe stata una punizione esemplare per far rispettare il regolamento da tutti. Inoltre non ha un buon rapporto con il resto della classe poiché non accetta consigli.

Spesso ha discusso con Javier, il quale gli ricorda in varie occasioni che deve scendere dal piedistallo. In effetti vuole sempre decidere senza ascoltare l’opinione altrui. L’ha dimostrato anche nella diretta di questo pomeriggio quando la Celentano ha fatto la domanda all’intera classe.

Avrebbe accettato di andare in sfida a prescindere dalle risposte. Non si sta rivelando un’esperienza leggera per il ballerino, dal momento che il genere latino non è apprezzato ed è continuamente messo alla prova. Ragion per cui ha chiesto di essere valutato da un rappresentante del suo stile di ballo.

Natalia Titova non ha accettato l’incarico perché preferisce lavorare in sala, così il posto è stato dato al tecnico Federico Reili. Anche se è l’alunno che fa più discutere, sicuramente è molto amato dagli italiani sia per la bravura che per il fascino indiscusso.

Il bacio inaspettato

Nella diretta del 7 dicembre Valentin ha ballato con la professionista Francesca Tocca sulle note di ‘Vasame’. Al termine della coreografia non era previsto un bacio, dunque ci sono stati dei commenti che la conduttrice ha voluto mettere a tacere. Ha sottolineato che lei è sposata e tra loro non c’è altro. In questo modo il marito non è stato deriso sui social.