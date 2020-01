Giorgia Palmas, un fan tira in ballo le nozze con Magnini: la sua reazione

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano. L’ex conduttrice di Paperissima Sprint esprime lo stato d’animo anche a un follower sui social

Ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno annunciato le imminenti nozze. L’ex conduttrice di Paperissima Sprint ha spiegato che il lieto evento è fissato per marzo. Erano seduti in pigiama sul divano a guardare la tivù, quando, improvvisamente, il nuotatore ha radunato lei, sua figlia e i genitori di lei fuori.

L’ha bendata e li ha condotti in auto alla loro futura casa. Nel momento in cui ha aperto gli occhi e compreso di trovarsi lì, non riusciva a realizzare. Credeva fosse già il suo regalo di Natale. Era felice e commossa.

Primo ricordo ad atmosfera natalizia

Filippo Magnini, visibilmente toccato, ha confermato la versione di Giorgia Palmas. Le ha voluto fare una sorpresa nella loro nuova abitazione dove andranno a vivere e dove voleva rimanesse custodito questo primo ricordo.

Ha addobbato la sala in tema natalizio e appeso sugli alberi di Natale le foto di famiglia. Si è messo in ginocchio e le ha chiesto la mano. La Palmas non ha battuto ciglio. Felicemente si è inginocchiata pure lei ed ha detto di sì. Uno degli inizi più belli della sua vita.

Giorgia Palmas radiosa insieme al nuotatore

In un recente scatto pubblicato su Instagram, Giorgia Palmas viene ritratta mentre siede sullo sgabello, alle prese con gli impegni lavorativi. Difatti, la bella showgirl ha assunto le redini dei programmi di Milan Tv, il canale ufficiale dedicato all’undici rossonero, del quale è uno dei principali volti. Lasciato il programma di Antonio Ricci e Vittorio Brumotti, ha saputo comunque spazio in televisione.

Sotto il post, in cui si limita semplicemente ad augurare buona giornata ai suoi milioni di follower (1.7 per ora), un utente contraccambia i saluti e le fa i complimenti. È bellissima e Filippo è davvero un ragazzo fortunato. Subitanea la risposta della Palmas: lei lo è di più. Insomma, la vita di coppia procede a gonfie vele e il matrimonio previsto fra pochi mesi coronerà il sentimento.