Guillermo Mariotto ammutolisce Ciacci: “Non sono il sostituto di nessuno”

Guillermo Mariotto racconta il rapporto con la conduttrice di Detto Fatto Bianca Guaccero e risponde alle provocazioni di Giovanni Ciacci

Guillermo Mariotto è ormai un personaggio noto al grande pubblico. Oltre che ricoprire il ruolo di giudice per Ballando con le Stelle, lo stilista venezuelano partecipa pure in un’altra trasmissione firmata Milly Carlucci. Leggi Il Cantante Mascherato, format direttamente importato dall’America, lanciato venerdì 10 gennaio in prima serata su Rai Uno. In un’intervista a TvBlog parla però di un’altra conduttrice, Bianca Guaccero.

Dopo l’addio di Giovanni Ciacci, passato alla scuderia Mediaset, Detto Fatto ha accolto diverse new entry in questa edizione: Jonathan Kashanian, Carla Gozzi, Emanuela Folliero e appunto Guillermo Mariotto, che ha spento le polemiche sul nascere: tra lui e Bianca il rapporto è ottimo.

Le frecciatine dello stylist

In realtà, malgrado qualcuno nutrisse il sospetto di eventuali litigi fuori onda, non è riuscito a far accadere niente. Zero problemi, insomma. In aggiunta, ha precisato di essere ancora parte integrante della trasmissione, poiché cura tuttora Le donne di Mariotto, la rubrica incentrata sulle star italiane e internazionali.

Se viene tirato in ballo il factual show, è naturalmente impossibile ignorare le affermazioni dello stylist Giovanni Ciacci, intervenuto anche pochi giorni fa, in cui ha parlato di tradimenti e delusioni. Peraltro, l’attuale opinionista di Barbara d’Urso ha lanciato una provocazione: per sostituirlo si sono rese necessarie persino tre persone.

Ebbene, Guillermo Mariotto ha risposto alle frecciatine mettendo innanzitutto in chiaro di non sentirsi il sostituto di nessuno, lodando poi i dati Autidtel del format. Nella fattispecie, ha spiegato di ricoprire un ruolo super partes e così rimane, con la sua presenza quotidiana. Sono davvero soddisfatti, gli ascolti in quella particolare fascia sono buoni.

Guillermo Mariotto: cattivo no, cinico sì a Il Cantante Mascherato

Guillermo Mariotto è il giudice cattivo di Ballando con le Stelle, insieme alla sempre velenosa blogger e penna de Il Fatto Quotidiano, Selvaggia Lucarelli.

Sulla posizione ricoperta Mariotto ha spiegato di non doverlo essere pure ne Il Cantante Mascherato. Cinico sì, gli viene naturalmente. La puntata d’esordio ha conquistato quasi 4 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 20,85% di share, superando il Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini, attestatosi al 16,76%.