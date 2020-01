Uomini e Donne, nuovo amore per Gemma Galgani

Nuovo amore per Gemma?

La protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne è in assoluto Gemma Galgani. La dama torinese è presente nello studio di Maria De Filippi da ben 10 anni. Purtroppo non ha mai avuto tanta fortuna in questioni sentimentali. La sua storia più importante è stata con Giorgio Manetti, il quale attualmente è fidanzato con un’altra.

Nel frattempo lei stava approfondendo la conoscenza con Juan Luis che non è mai stato visto di buon occhio dal pubblico. Non a caso Gemma ha deciso di mandarlo via per il suo atteggiamento ambiguo e proiettato sul business. Sicuramente arriverà qualcun altro intento a corteggiarla. I fan, però, sperano che non si tratti di un altro mosso dai soliti fini.

‘Sei un bluff dalla testa ai piedi. Hai solo un bel modo e un bel garbo, per il resto non vali niente’

Un nuovo amore potrebbe arrivare per Gemma a breve. Molti le augurano il meglio, dato che l’ultima conoscenza non ha avuto un lieto fine. Tutto ha avuto inizio il 25 ottobre quando Juan si è proposto per lei. Ha subito mostrato il suo interesse invitandola a ballare sulle note delle canzoni proposte in studio.

Con il passare del tempo la donna è arrivata alla conclusione di essere stata presa in giro. Secondo il suo parere Juan non l’ha mai baciata perché voleva tergiversare per rimanere in trasmissione e avere visibilità. Poi c’è stata la segnalazione di Armando Incarnato che le ha aperto ulteriormente gli occhi. Ha avuto ulteriori conferme durante il periodo natalizio, dal momento che Juan non si è fatto vivo.

Tuttavia ha ammesso che è stata colpa sua che si è fidata per l’ennesima volta della persona sbagliata. L’uomo ha cercato di giustificarsi, ma è stato inutile. I telespettatori hanno visto una Gemma diversa dal solito, ovvero più arrabbiata e meno tollerante. Sperano che non ci ripensi perché merita una persona diversa.

Armando si sfoga sui social

Gianni Sperti avrebbe mostrato delle chat private con donne esterne al programma di Armando. Di conseguenza sarebbe stato cacciato da UeD dalla conduttrice. Il diretto interessato ha affermato su Instagram che è stata una sua scelta andare via.

Molti non credono alla sua versione, dato che non ha mai costruito nulla con nessuna dama. Con Ida Platano sembrava che stesse nascendo un sentimento, però è ritornato Riccardo Guarnieri che le ha fatto la proposta di matrimonio.