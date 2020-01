Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 gennaio: le previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 12 gennaio è pronto a rivelare l’andamento della giornata di fine weekend. Giornata pesante per i nativi dello Scorpione. Le persone dell’Acquario devono fare una grande rivisitazione della propria vita. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di domenica per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo del 12 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Coloro che hanno avuto problemi di affettuosità devono fare il punto della situazione. Venere non vi ostacola più e ora potete contare sui sentimenti. Sul lavoro ci sono dei cambiamenti particolari, alcuni progetti che non funzionano saranno interrotti. Entro la primavera, ogni cosa che verrà interrotta ne nascerà una nuova.

Toro – Se nello scorso weekend ci sono state divergenze, in questa giornata farete le cose con calma. Se ci sono dei problemi verranno allo scoperto, se tutto è abbastanza tranquillo vorrà dire che la coppia è sana. Entro primavera sarà possibile un ridimensionamento a livello economico.

Gemelli – In questa giornata cercate di relazionarvi agli altri in maniera positiva. Le persone del vostro segno riescono molto bene nelle attività che stanno sempre a contatto con gli altri. Per voi, la comunicazione è fenomenale. Complimenti alle coppie che hanno superato la crisi del 2019.

Previsioni astrali di domenica 12 gennaio da Cancro a Vergine

Cancro – È un periodo in cui vi sentite sempre impreparati e vorreste fare un salto di qualità ma avete paura di cadere. Comunque, il salto va fatto e le stelle vi aiuteranno in questo grande passo. Se nel 2019 non siete riusciti a metter soldi da parte, il 2020 vi garantisce stabilità.

Leone – Siete molto stanchi perché in questa settimana avete dovuto affrontare parecchie prove. Evitate di agitare di più le acque. Questa giornata va vissuta con molta attenzione, in particolare se avete rapporti con i nativi dello Scorpione e del Toro.

Vergine – Siete in attesa di novità che certamente arriveranno entro la primavera. Quelli che stanno aspettando una riconferma devono stare tranquilli. E se non arriverà, ci saranno altre occasioni da prendere al volo. Ciò che conta davvero è il talento. In amore dovete eliminare la timidezza.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Buone notizie per coloro che hanno iniziato il 2020 in maniera tortuosa, sia per le vicende di lavoro che d’amore. Sarà un primavera importante per chi desidera convivere o sposarsi. Al momento, dovete superare qualche ostacolo ma voi lo supererete alla grande.

Scorpione – La settimana si conclude in maniera pesante. Sarà un anno importante e ancora di più quando Venere sarà favorevole. Cercate di mantenere la calma e di pensare bene prima di allontanare qualcuno dalla vostra vita. Magari avrete dei ripensamenti nella prossima settimana.

Sagittario – Questa domenica siete in una condizione di grazia per quando riguarda la vita sentimentale. Le relazioni monotone sono a rischio, potete stare con una persona se ogni tanto vi concedete il lusso di viaggiare o fare qualcosa insieme. Se nel lavoro ci sono stati problemi, si può recuperare. Questo è un anno che promette soldi ai lavoratori autonomi.

L’oroscopo di Paolo Fox del 12 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questi giorni volete sviluppare un progetto di lavoro, c’è chi lo fa per mettere alla prova la propria creatività e chi per questioni di lavoro che ormai sono in dirittura di arrivo. In amore non date nulla per scontato. Se intendete vivere nuove storie, dalla seconda metà di gennaio sarete baciati dalla fortuna.

Acquario – Non avere peli sulla lingua è importante ed è sempre positivo riferirsi agli altri con sincerità. Tuttavia, bisogna essere anche diplomatici. Al momento state perdendo i freni inibitori, dite tutto ciò che pensate. Si consiglia di fare una grande rivisitazione della vostra vita e di portare avanti solo ciò che desiderate davvero.

Pesci – Gennaio porta emozioni d’amore importanti. I cuori solitari che desiderano tentare nuove strade saranno emozionati. Dalla prossima settimana avrete situazioni importanti, non solo in amore ma anche nel campo lavorativo. Ci saranno decisioni da prendere.