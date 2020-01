Justin Chambers lascia Grey’s Anatomy dopo 16 anni

Dirà addio a Grey’s Anatomy l’attore Justin Chambers, dopo 16 stagioni ha deciso di non rinnovare più il contratto

Ha lasciato la serie Grey’s Anatomy l’attore Justin Chambers, che ha rivestito il ruolo del dottor Alex Karev per ben 16 stagioni. Chamers ha recitato nella serie insieme ad altri attori famosi come Richard Webber e Meredith Grey. Rispetto agli altri, lui però è stato il solo ad essere presente in tutte le edizioni.

Questa è stata quindi l’ultima stagione per l’attore, che ha deciso di non firmare il nuovo contratto. Probabilmente vuole cambiare e fare altro, oppure prendere parte ad altre serie TV. In realtà Chambers finora non ha rivestito ruoli determinanti in altri film, tuttavia potrebbe essersi stancato. Magari ha provato il desiderio di fare altro e di cimentarsi in nuovi ruoli.

Justin Chambers vuole provare altro

Ma come finirà la sua presenza nella serie Grey’s Anatomy? Gli autori potrebbero aver deciso di farlo morire, o magari inscenare qualcosa che possa far pensare ad un suo ritorno. Al momento nessuno sa quale fine farà l’attore nella serie, ma è comunque certo che ha deciso di lasciarla.

Indubbiamente l’assenza del dottore Alex si farà sentore nella serie, poiché è stata una delle figure portanti sin dall’inizio. La stessa cosa è accaduta quando Cristina Yang e Derek Shepherd hanno lasciato Grey’s Anatomy, la prima nella decima edizione e la seconda nella undicesima.

Anche quando loro sono andati via è stato difficile accettare la loro assenza per i fan, e la stessa cosa accadrà per Chambers. April ed Arizona hanno lasciato la serie invece nella 14esima stagione, ma due anni prima era stata la volta di Callie. L’attrice era volata a New York quando Sara Ramirez decise di lasciare il cast di Grey’s Anatomy per recitare in Madame Secretary.

L’attore ha ringraziato tutti

Justin Chambers ha avvisato personalmente di voler lasciare la serie e lo ha fatto inviando una nota a Deadline. L’attore ha detto che non c’è buon momento per dire addio a un personaggio che ha fatto parte della sua vita per tanti lunghi anni.

Tuttavia, lo stesso attore ha ammesso che da qualche tempo vuole variare i suoi ruoli e per farlo deve lasciare la serie. A 50 anni, con una moglie accanto e cinque bambini, sente che è giunto il momento di mettersi alla prova. L’attore ha ringraziato caldamente la famiglia ABC, di cui fanno parte anche gli attori del cast originale e tutti i suoi fan.