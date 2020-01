Riccardo Signoretti contro Alfonso Signorini “Ha trasformato il Grande Fratello Vip in C’è Posta per te”

Riccardo Signoretti accusa il collega Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, di averlo fatto diventare simile al programma della De Filippi

Il Grande Fratello Vip è iniziato e ovviamente non potevano mancare le critiche, nonostante gli alti ascolti riscossi sin dalla prima puntata. Ad avanzare le critiche è nientemeno che Riccardo Signoretti, collega di Alfonso Signorini, e giornalista come lui oltre che direttore di un giornale.

Signoretti, infatti, è direttore di Nuovo, ed è stato proprio lui a chiedere ai fan se intendevano votare per il Grande Fratello Vip oppure per il Cantante Mascherato. Pare che però anche Signoretti abbia scelto di votare per il GF Vip, anche se poi non ha perso tempo ad attaccare Signorini. Tornato in onda dopo due giorni dal debutto di mercoledì, Il reality di Canale5 ha dovuto tenere testa al nuovo show di Milly Carlucci.

Ed è per questo motivo che ha messo in primo piano il confronto tra Serena Enardu e Pago e poi quello tra Licia Nunez e Imma Battaglia. Tuttavia, stando agli ascolti ottenuti, sembra che le dispute fra i concorrenti non abbiano convinto molto il pubblico.

La frecciatina di Signoretti a Signorini

Ed ecco che Riccardo Signoretti non ha perso tempo e come al solito ha voluto dire la propria opinione sul reality. Ma ha fatto anche di più, ha attaccato, se così si può dire, Signorini, che ha condotto il reality.

Vedere Alfonso Signorini alla conduzione di un programma impegnativo come il GF è una cosa insolita, ma sembra che si senta a proprio agio. I risultati, però, secondo Signoretti, non sono quelli che avremmo dovuto aspettarci. Le rivelazioni fatte dalla Munez nei confronti di Imma Battaglia, e anche il confronto della Enardu con Pago non hanno ottenuto il successo sperato.

Il conduttore replica che è il suo GF Vip

Dal canto suo, il conduttore del reality Alfonso Signorini ha voluto sottolineare che questo è il “suo” Grande Fratello Vip. La sua affermazione implica che sarà lui ad assumersi la responsabilità di tutto quanto porterà nella trasmissione e di cosa darà in risultati concreti.

Quindi, pregi o difetti sono tutti da attribuire al volere di Signorini, che sta conducendo il reality come desidera. E riguardo a questa affermazione Signoretti ha ribadito a Signorini se per caso non avesse trasformato il reality in C’è Posta per te.

Infatti, la trasformazione data da Signorini non piace affatto a Signoretti. Secondo lui è diventato un programma per far incontrare le persone e far chiarire aspetti della loro vita privata. Detto questo, c’è da vedere se il pubblico ha gradito questa rivoluzione fatta da Alfonso Signorini.