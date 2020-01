Grande Fratello Vip, una frase di un concorrente scatena il web

Una frase scatena il web

Nonostante sia iniziata da poco la quarta edizione del Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti sono già al centro delle polemiche. Prima di entrare nella casa, hanno la piena consapevolezza di essere ripresi 24 ore su 24 dalle telecamere. Eppure qualche volta sembra che dimentichino questo particolare, senza pensare alla conseguenze.

Ivan Gonzalez, per esempio, durante una conversazione ha pronunciato una frase che è stata fortemente criticata. Anche se non ha menzionato direttamente l’ex fidanzata Sonia Pattarino, è chiaro che si riferisse a lei. Per questo motivo la diretta interessata non ha esitato a intervenire.

‘Nella mia vita sempre sono stato abituato così. Le donne hanno sempre scelto me, ma io non ho mai scelto nessuna’

Una frase scatena il web a pochi giorni dall’inizio del reality. E’ stata pronunciata da Ivan, il quale ha confessato di non aver scelto mai una donna nella sua vita. Ha sempre lasciato fare alle donne, le quali si sono mostrate piene di iniziativa e intraprendenza.

Per rendere più chiaro il concetto ha citato Valeria Marini, la quale gli ha dato visibilità a Temptation Island Vip. In realtà era lei a cercarlo mentre lui non andava oltre per rispetto del partner collocato nell’altra parte del villaggio. Subito dopo Maria De Filippi gli ha proposto il trono di Uomini e Donne e così ha conosciuto Sonia Pattarino.

Dato che Natalia Paragoni decise di corteggiare il ‘collega’ Andrea Zelletta, Ivan scelse l’altra chiedendogli una possibilità. La risposta fu positiva, ma dopo pochi mesi si sono lasciati. Quando Sonia ha ascoltato le parole dell’ex, non ha esitato a replicare pubblicando delle Instagram Stories.

Ha mostrato ai suoi follower delle foto che li ritraggono al momento della scelta. Secondo il regolamento il tronista deve scegliere una delle pretendenti e non viceversa. Così facendo ha sottolineato la sua falsità e l’incoerenza. Come andrà a finire la faccenda? Lo scopriremo nella prossima diretta.

Andrea Del Moro nuovo tronista

Secondo le anticipazioni pare che il prossimo tronista sarà un’ex gieffino. Si tratta di Daniele Del Moro, ex della vincitrice Martina Nasoni. I due si sono detti addio dopo un anno per incompatibilità caratteriale. Il ragazzo si dichiara attualmente single ed è molto seguito sui social dalle donne di ogni età. Nello studio di UeD potrà trovare la sua anima gemella? E Ivan potrà avere più fortuna nella casa?