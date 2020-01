Beyoncé, la peggiore domanda: “Odio quando me la fate!”

Beyoncé rivela la domanda che meno sopporta

Ogni personaggio pubblico – chi più, chi meno – deve fare i conti con le interviste ai media. Come nel mondo “reale”, i vip mostrano vari gradi di disponibilità e alcuni proprio non tollerano certe incursioni. Tipo Beyoncé, star dell’R&B, nonché autentica icona glamour, complice la celebre storia insieme al rapper Jay-Z, tutt’oggi in corso.

I fan travolgono di affetto sempre la cantante, ma ciò non toglie secondo la beniamina un fatto: esistono questioni che è meglio proteggere gelosamente nel privato. Ma quali domande la fanno realmente arrabbiare? Fin dove il giornalista ha diritto a spingersi e quale rappresenta, invece, un’area minata? Zitti tutti. Parla lei.

La pop star internazionale è in procinto di tornare sulle scene. Secondo quanto riportano diversi portali americani, ha registrato nei giorni scorsi un videoclip musicale probabilmente previsto all’uscita tra pochi mesi.

In attesa del suo comeback spaziale (la sobrietà non è esattamente il suo forte…), l’artista concede un’intervista al magazine Elle. Tra i numerosi temi toccati, la Knowles rivela pure la peggiore da farle, quella a cui risponde con un laconico no comment o, nelle giornate no, sua piccata reazione.

Uomo avvisato, mezzo salvato

Guai a chiederle se sia incinta. I curiosi devono stare lontani dalle sue ovaie, esclama Beyoncé. Giornalisti e ammiratori siete avvertiti: evitate di ficcare il naso su eventuali gravidanze perché lei è pronta a scagliarvi la sua ira. Effettivamente, l’interprete qualche buon motivo lo ha. Non sono domande da fare, si risulta solamente indiscreti e un po’ (tanto) impiccioni.

Beyoncé: la canzone preferita da interpretare

Nel corso dell’intervista per la rivista Elle, Queen B confessa di non ricordarsi il suo account Snapchat. Odia ammetterlo, spera di non apparire ridicola. La verità è che non le torna alla memoria il suo account e porge le scuse agli sviluppatori della famosa app.

Sulla canzone che preferisce interpretare non esprime un giudizio assoluto. Le piace alternare, quando necessita di un momento di pausa. Poi comincia a sentire la mancanza di determinati brani, allora li recupera, e finisce per innamorarsene di nuovo.