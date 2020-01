Loredana Bertè punta il dito contro Madonna: “Me l’ha rubato”

Loredana Bertè, lo spiacevole primo incontro con Madonna: la regina del pop le avrebbe rubato un giubbotto

Loredana Bertè dissotterra l’ascia di guerra. L’amatissima cantante italiana aveva dichiarato due anni orsono a Domenica Live di aver subito un plagio da due celebri pop star americane e internazionali, ovvero Madonna e la sua erede naturale Lady Gaga.

Ospite questo sabato nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, la sorella della compianta Mia Martini riprende nuovamente parola sulla regina del pop e svela un curioso aneddoto relativo al loro primo incontro. Da quanto lascia trapelare Loredana Bertè, la collega le avrebbe rubato un giubbotto Moschino.

Capricci da primadonna

Interpellata dalla compagna di Pier Silvio Berlusconi, Loredana Bertè rievoca lo spiacevole episodio, ancora evidentemente dispiaciuta per il torto subito. Ma gli attacchi vanno addirittura oltre, infatti imputa alla donna di averla addirittura copiata. L’ha conosciuta bene in America.

Se il pubblico vuole saperlo le ha pure sottratto il giubbotto di Moschino. Ebbene, in quel momento la Bertè si reca a Los Angeles, impegnata negli scatti promozionali di rito per il disco e per i giornali. Arrivata scorge Madonna intenta a salutare il fotografo, circondata da una marea di stilisti. Ha giubbotti, abiti, qualsiasi vestito una donna possa desiderare.

Loredana Bertè: il dispetto della diva USA

La Berté si presenta con il suo giubbotto fantastico di Moschino, che aveva comprato. Lei la guarda e Madonna le fa i complimenti. Ammaliata dal capo tenta di accaparrarselo.

Loredana ne rivendica la proprietà: è opera sua e non intende cederglielo. Presuntuosamente, Lady Ciccone le ordina di porgerglielo. Loredana risponde picche e lei allora punta i piedi. Sopraggiunto il fotografo, alla fine Loredana Bertè glielo deve cedere. Madonna fa l’intera campagna pubblicitaria con quel giubbino marrone.

Nel momento in cui raggiunge l’Italia, ad un evento Moschino, Loredana gli racconta l’amara esperienza. Il suo giubbotto è finito da Madonna. E gli mostra il manifesto fatto. Lo stilista risponde gentilmente e gli propone di realizzarne uno personale, solo per lei.