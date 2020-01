Licia Nunez, ancora innamorata di Imma Battaglia? Fidanzata dispiaciuta

Licia Nunez, sfogo in lacrime con i coinquilini del Grande Fratello Vip 4: interviene l’attuale fidanzata

A due giorni di distanza dalla puntata inaugurale, il Grande Fratello Vip 4 è andato nuovamente in onda su Canale 5 questo venerdì. Una diretta piena di sconvolgimenti emotivi per Licia Nunez. La concorrente ha avuto uno scontro decisamente agitato con l’ex Imma Battaglia.

Fortemente provata dall’accaduto, l’attrice de Le Tre Rose di Eva si è permessa di piangere, sostenuta da tutti i coinquilini che l’hanno difesa a spada tratta. Se da una parte la compagna di Eva Grimaldi ha accusato Licia Nunez di mentire e di aver riportato la verità solo in parte, dall’altra l’interprete è rimasta ferma sui rispettivi passi, replicando per le rime alla sua vecchia fiamma, con la quale ha trascorso sette anni d’amore.

Durante le confidenze tra le mura della Casa, la Nunez non ha risparmiato attacchi a Imma, rea secondo la versione della donna di tradirla. Contestualmente, ha comunque evitato di rinnegare il passato e l’importanza del lungo capitolo.

Sgorgano le lacrime

Dopo un’accesa discussione, terminata senza vinti né vincitori, Licia Nunez si è lasciata andare ad un sfogo in lacrime con gli altri partecipanti del programma di Alfonso Signorini. Nonostante alcuni di essi abbia tentato di spronarla, niente l’ha saputa tranquillizzare.

All’attrice sembra importare soprattutto il possibile messaggio sbagliato passato con le parole della Battaglia e dalla sua possederebbe delle prove in grado di suffragare la testimonianza. Sempre in riferimento a Imma ha dichiarato che non è possibile negare l’evidenza.

Licia Nunez: il pensiero della fidanzata

A destare poi preoccupazione nella Nunez è cosa può pensare la sua attuale dolce metà Barbara, date le immagini mandate in onda. Vedendo le lacrime, spera non fraintenda. Le sue sono lacrime di frustrazione.

Ovviamente, contattata da Il Messaggero, la fidanzata Barbara Eboli, imprenditrice romana, ha espresso dispiacere nell’assistere all’ingresso di Imma Battaglia. L’ha fatta soffrire, ha riaperto un capitolo superato. Da due anni lei e Licia Nunez vivono una bellissima storia sentimentale.

Assistere al pianto della Nunez in tivù le ha sortito dolore, avrebbe voluto confortarla. Hanno costruito un solido legame basato sulle sofferenze, problemi ma pure cose belle e certamente l’episodio non intaccherà il rapporto. Per una chiusura del cerchio ideale, Signorini permetterà a Barbara di entrare nella trasmissione?