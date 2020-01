Francesca De André va in tribunale: “Quando è troppo è troppo”

Francesca De André comparirà dinanzi al giudice dopo gli scoop sull’attuale compagno Giorgio Tambellini

Incorreggibile. Intervistata sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000, Francesca De André attacca a spron battuto Biagio d’Anelli, la sorella Fabrizia e addirittura l’ex Gennaro Lillio. Tra le parti è in corso una faida che si protrae da parecchi mesi.

Dopo l’uscita dal Grande Fratello 16, la nipote del Faber ha dovuto recuperare la relazione con Giorgio Tambellini, ricostruendo le dinamiche dietro le sue tanto millantate scappatelle. Ma l’opinionista di Barbara d’Urso ha pure preso le distanze dal personal trainer napoletano, rimastole vicino nonostante le vicende in amore.

In tutta onestà, Tambellini ospite della Casa, pareva avesse ammesso le proprie responsabilità. Successivamente all’uscita, e tramontata la storia tra lei e Lillio, Francesca De André ha perdonato Giorgino.

Non è mai finita

Lasciatasi intervistare dal giornalista Armando Sanchez, sottolinea un punto: fra loro due non è in realtà mai finita. La crisi scoppiata a favore di telecamera dipendeva da persone decise nel metter a tutti i costi i bastoni fra le ruote. Loro malgrado, non ci sono riusciti.

Questi loro – continua Francesca De André – hanno nome e cognome: Fabrizia e Biagio d’Anelli. In riferimento al secondo, lo accusa di aver persino organizzato finti scoop fotografici, paparazzate dei tradimenti di Tambellini. La prima è stata Rosy Zamboni, ritratta sotto casa sua, senza però mai esserci salita.

Poi si è avvicinata a Giorgio in un locale e gli ha chiesto di accompagnarla a comprare le sigarette. Un pretesto per farlo cadere in trappola. Una volta saliti in auto, approfittando del suo stato di ebbrezza, le si è avvinghiata come se intendesse baciarlo. Stando però alla versione della De André, Giorgino l’avrebbe respinta, fedele alla compagna.

Francesca De André: le ‘colpe’ di Gennaro Lillio

Il fidanzato di Francesca ha denunciato Biagio d’Anelli e stanno aspettando di incontrarsi in tribunale. Non deve passarla liscia: quando è troppo è troppo. Disperata in quel momento, ha ceduto alle avance di Lillio.

Finita l’esperienza in TV, la relazione è precipitata. Il modello partenopeo era diventato possessivo, le impediva di vedere i suoi amici e soprattutto le negava un confronto con Tambellini. Uniti contro tutto e tutti, Francesca e Giorgio sembrano lontani da qualsiasi progetto matrimoniale.