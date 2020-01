‘È volato dall’impalcatura ed è morto’: Maria De Filippi, commozione a C’è Posta per Te [FOTO]

Primo appuntamento di C’è Posta per Te

Dopo tanta attesa, sabato 12 gennaio 2020 ha preso al via la ventesima edizione di C’è Posta per Te, il people show ideato è condotto da Maria De Filippi. Come anticipato sul web, gli ospiti del primo appuntamento sono stati la star hollywoodiana Johnny Depp e l’artista turco Can Yaman, protagonista della soap opera Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.

Naturalmente non sono mancate le storie di gente comune, ovvero di genitori o figli che cercano di ricongiungersi con un proprio caro dopo una discussione o perché si sono persi di vista. La prima storia della serata è quella di Rosa, una donna campana arrabbiata con la vita perchè le ha portato via una cosa cara, suo marito.

La storia di Rosa e i suoi figli

La storia di Rosa è molto forte, infatti la donna ha perso il marito Andrea a causa di un incidente sul lavoro. Quando le è stata comunicata la sua morte, lei non è andata né in ospedale e nemmeno al funerale.

Si è rivolta alla redazione di C’è Posta per Te per fare una sorpresa ai suoi figli, ma anche chiedergli scusa perché durante il lutto si è isolata non volendo vedere nessuno nemmeno loro. Una volta entrati in studio, dopo aver visto che il mittente della posta fosse la madre, la padrona di casa Maria De Filippi ha letto la lettera che Rosa ha scritto per Rosalba ed Emanuele.

In poche parole la donna ha chiesto scusa ai due ragazzi per la sua assenza con la testa dopo la morte del marito Andrea. Durante la lettura non sono mancati gli effetti scenici con tanto di bambini.

La sorpresa di Johnny Depp

A quel punto c’è stato l’ingresso di Johnny Deep che è apparso molto emozionato per la storia raccontata da Maria De Filippi. L’attore ha stretto le mani di Rosalba ed Emanuele regalando ai due fratelli due braccialetti portafortuna.

Ma le sorprese non sono finite, i fatta ha regalato una borsa di studio alla ragazza, mentre lui ad un corso da barbiere. Infine tutti e quattro si sono abbracciati e salutati.