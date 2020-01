‘Ho diritto di riavere mio padre’: C’è Posta per Te, Vincenzo succube di Graziella. L’appello di Raffaella [FOTO]

Primo appuntamento di C’è Posta per Te 2020 con Maria De Filippi

Ieri sera, sabato 11 gennaio 2020 su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di C’è Posta per Te. A distanza di un anno il seguitissimo people show ideato e condotto da Maria De Filippi è tornato per raccontare storie di gente comune.

Un appuntamento che ha visto anche la padrona di casa saltare dalla paura dopo aver sentito lo scoppio di una lampada dello studio. La quarta storia della serata è quella di Vincenzo, Graziella e Raffaella. Andiamo a vedere nello specifico cosa è successo. (Continua dopo le foto)

La storia di Vincenzo, Graziella e Raffaella

La protagonista della quarta storia di C’è Posta per Te è Raffaella. Quest’ultima non vede il padre da diversi anni. La ragazza, però, non va d’accordo con la nuova compagna del genitore. Il matrimonio tra Vincenzo e la moglie è naufragato per i flirt extraconiugali del padre.

Nonostante le incomprensioni, la giovane si è detta pronta ad accettare Graziella. Raffaella in studio ha fatto un appello a quest’ultima, dicendole di non avere nulla contro di lei ma ha bisogno di vedere l’uomo che l’ha procreata. Poi si è parlato di una discussione le due donne durante un incontro chiarificatore tra padre e figlia.

A quel punto Maria De Filippi ha cercato in tutti i modi di mediare per portare la pace in famiglia. Vincenzo non conosce nemmeno il nome della nipote, ma ogni volta Graziella interrompe a la discussione.

C’è Posta per Te: il padre chiude la busta in faccia alla figlia

A quel punto Graziella ha ottenuto un applauso da parte del pubblico di C’è Posta per Te, facendo un passo indietro e invitando il compagno a chiarirsi con la figlia senza la sua presenza. Vincenzo, però, ha fatto arrabbiare i telespettatori con la seguente frase: “Se apriamo la busta, lo decido insieme a Graziella”.

Quest’ultima ha precisato che la decisione del suo uomo di non partecipare al matrimonio di Raffaella è dipesa solo da lui. La compagna ha detto anche di sapere il contenuto della confessione della ragazza al prete del paese. In un primo momento lui aveva accettato di aprire la busta ma poi ha cambiato idea.