Perché Mara Venier piange sempre a Domenica In? Ecco il segreto del suo dramma

Ritorna Domenica In di Mara Venier

Reduce dal mezzo flop con La porta dei sogni, oggi pomeriggio Mara Venier torna con Domenica In. Il nuovo format della Rai suddiviso in tre puntate non è piaciuto molto al pubblico e, nonostante sia riuscito a vincere le serate lo share e il numero di telespettatori era troppo basso.

Tutt’altra storia per il contenitore festivo della prima rete della tv di Stato che continua a riscuotere un grande successo. In molti si sono chiesti perché la conduttrice veneziana piange spesso durante le sue interviste a Domenica In. Il motivo? Le sue reazioni sono legate al dramma che ha vissuto.

La depressione e la richiesta di morire dopo la scomparsa della madre

Tempo fa, intervistata dal magazine Diva e Donna, Mara Venier ha parlato del suo periodo di depressione. Delle affermazioni molto forti e cariche di dolore per qualcosa che le ha totalmente stravolto la vita. In pratica ha parlato della morte della madre che da tempo era malata di Alzheimer.

La sua scomparsa le ha provocato un dolore lancinante che l’ha portata alla disperazione. Non era più in sé e addirittura è riuscita a fare un gesto folle. Ha preso un medico per il camice e ha iniziato a picchiarlo e a urlare. In poche parole la conduttrice di Domenica In voleva che le facesse un puntura per raggiungere la donna che l’aveva messa al mondo.

Il motivo dei pianti a Domenica In da parte di Mara Venier

In quel periodo nero Mara Venier ha trovato l’appoggio di Maria De Filippi che l’ha voluta nella sua squadra di Tu si que vales. Lì ha trascorso quattro anni meravigliosi, ma poi c’è stata di nuovo la chiamata della Rai. Ora sono due stagioni che è alla guida di Domenica In ottenendo un grande successo battendo sempre la concorrenza.

Quindi ogni volta che davanti a sé un personaggio dello spettacolo parla di un suo momento difficile o dramma, la moglie di Nicola Carraro si immedesima a quella persona piangendo o emozionandosi. Un’iniziativa che dimostra la fragilità e sensibilità della professionista veneta e questo viene apprezzato dal pubblico sempre più numeroso.