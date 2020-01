Oroscopo Branko di oggi 12 gennaio: le previsioni giornaliere per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 12 gennaio annuncia scoppiettanti novità. Incontri intensi e passionali per i nativi dell’Ariete. Le persone della Bilancia, invece, devono fare molta attenzione alla salute. Ecco le previsioni astrologiche della giornata di domenica per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 12 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata, l’amore è trasparente e mette in risalto qualche difetto, vostro e del partner. Venere crea incontri molto intensi, mentre Marte vi rende passionali e intraprendenti per le nuove conquiste, nuovi amori. Rilassatevi con gli amici.

Toro – Giornata eccezionale per gli affari, questioni di casa, professione, lavoro. Urano lancia delle novità anche in altri settori della vita. In famiglia ci sono problemi irrisolti con fratelli, parenti.

Gemelli – In questa giornata siete sotto la guida della Luna generosa e affettuosa in Leone. Con Venere in Acquario riuscirete a sistemare piccole incomprensioni. Movimentate la vostra vita matrimoniale anche sessualmente.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Senza precedenti i transiti nelle collaborazioni professionali, nel settore degli affari, matrimonio e rapporti stretti. Se avete qualcosa da chiudere, fatelo entro 24 ore. In primavera arriveranno nuove situazioni. Nel frattempo, l’amore diventa forte, coraggioso e dolce.

Leone – In questa giornata potreste ricevere delle occasioni finanziarie o un guadagno da un secondo lavoro. Il denaro vi permette di affrontare anche delicate situazioni nella vita domestica. Dedicatevi completamente all’amore.

Vergine – Di recente, Giove in Sagittario ha annunciato il crack delle aziende e istituti di credito, ma ora siete in grado di sistemare le cose negative. Dovete solo avere un pizzico di coraggio in più per prendere decisioni. Pensate alla salute.

Previsioni di domenica 12 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Tanti sono gli influssi disordinati che s’intrecciano nel settore privato ma siete abbastanza bravi a nascondere i problemi domestici, tensioni coniugali e continuare a lavorare. Massima cautela nella salute.

Scorpione – Il vostro è un segno che non ama le folle, il suffragio universale. Amate correre dei rischi e scegliere la vostra strada, ma in questa giornata potreste ottenere qualche successo. In amore, non siete ancora in pieno possesso del vostro famoso fascino sensuale.

Sagittario – In amore dovete concentrarvi sulla vita di coppia, allungare il passo nelle nuove conquiste. Giornata giusta per sedurre la persona che ha fatto breccia nel vostro cuore. È importante fare tutto subito perché Venere sarà vostra nemica per più di 5 mesi.

L’oroscopo di Branko del 12 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata, il Sole e quattro pianeti nel segno formano 6 congiunzioni astrali che causano qualche fastidio nel fisico. Meglio fare le cose un po’ alla volta, selezionare gli impegni e occuparvi solo di cose interessanti. Giove porta fortuna.

Acquario – In amore potete stare tranquilli. Godetevi fino all’ultimo influsso Venere nel segno, poiché da domani transiterà in Pesci e si occuperà solo di questioni finanziarie. Nervosismi in casa e fuori, solo con il dialogo potete trattare, divertire e mettere insieme persone diverse.

Pesci – Dovete iniziare a estrarre dal cassetto dei sogni i vostri progetti più ambiziosi, studiare gli affari, imprese. Siete sostenuti dai pianeti in Capricorno, che vi aiutano a ragionare da imprenditori. In amore potete conquistare chi volete.