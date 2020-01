‘Valore diseducativo…’: Barbara D’Urso finisce nei guai, la condanna per una puntata di Pomeriggio 5

Pomeriggio Cinque e Barbara D’Urso ancora nei guai

Ancora una volta Pomeriggio Cinque finisce nei guai. L’ultima volta era accaduto poche settimane fa per via di contenuti poco adatti nella fascia in cui va in onda il rotocalco di Canale 5. In tanti, infatti, sono convinti che la trasmissione condotta da Barbara D’Urso sia solo un miscuglio di trash.

Per questa ragione il Comitato d’applicazione del Codice media e minori si è scagliato contro il programma che va in onda da 13 anni accusandolo di tramettere delle immagini che ‘sviliscono la figura femminile’.

La condanna da parte del Comitato dell’applicazione del Codice media e minori

Nello specifico, la condanna da parte del Comitato dell’applicazione del Codice media e minori è mirata per due puntate ben precise. Una andata in onda il 15 ottobre 2019 e l’altra appena tre giorni dopo. In quell’occasione la notizia era stata riportata dal TG5, che aveva ricevuto il comunicato ufficiale.

In quell’occasione la giornalista lesse il comunicato, ovvero che l’ente citato sopra ha ravvisato una violazione del codice stesso negli appuntamenti di Pomeriggio Cinque per la messa in onda in fascia protetta di scene che sviliscono la figura femminile. Quindi per il Comitato queste immagini hanno valore diseducativo, perché sono state mostrati dei modelli femminili ad un pubblico composto anche da bambini.

Nessuna reazione da parte di Barbara D’Urso

Al momento non è giunta nessun replica da parte della padrona di casa di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso. C’è da dire che il Comitato dell’applicazione del Codice media e minori non ha specificato di che immagini si tratta.

Ma andando a controllare le puntate in questione, il 15 ottobre 2019 nel contenitore di Canale 5 era presente la pornostar pugliese Malena. In quell’occasione si era mostrata in intimo spiegando al pubblico le sue tecniche di seduzione.

Mentre tre giorni dopo, Manuela Ferrara aveva mostrato il suo décolleté prosperoso finendo per avere una forte discussione con l’opinionista Roger Garth. La risposta di Carmelita arriverà nei prossimi giorni in televisione oppure ne parlerà nelle sedi opportune?