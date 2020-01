Uomini e Donne, colpo di scena: Veronica confessa ad Armando di amarlo

Clamoroso ritorno di fiamma a Uomini e Donne.

Come ben sanno gli appassionati di Maria De Filippi e Uomini e Donne nell’amatissimo programma, i colpi di scena non mancano mai. Questa volta la protagonista non è Gemma Galgani ma bensì Veronica Ursida. La dama è entrata a far parte del trovo over a settembre ed ha subito legato con Armando.

La loro storia, tormentata fin dall’inizio è terminata a malo modo e entrambi hanno deciso di dirsi addio. A quanto pare, però, nella registrazione di mercoledì scorso la donna ha confessato per la prima volta i suoi sentimenti, chiedendo al cavaliere di riallacciare i rapporti.

Veronica e Armando ai ferri corti

Il loro rapporto tra Armando e Veronica è durato circa tre mesi ma a dicembre la loro storia è cambiata. Incarnato, infatti, l’ultima puntata prima delle vacanze natalizie, ha chiesto a alla dama di uscire dal programma. Nonostante non abbiano mai confessato i loro veri sentimenti il pubblico ha approvato la loro conoscenza pensando che oltre ad un semplice bacio (come hanno sempre dichiarato) ci fosse stato di più.

Usciti dagli studi, già dietro le quinte, le cose non sono affatto andate bene e Armando è ritornato al suo posto accusando Veronica di essere sparita e di averlo lasciato li da solo. Prima della fine della puntata, anche la Ursida ha voluto dire la sua, affermando di essersi sentita obbligata a uscire con lui anche non fidandosi del tutto.

Uomini e Donne: la Ursida confessa i suoi sentimenti ad Incarnato

Stando alle anticipazioni di uomini e Donne, durante la registrazione di mercoledì scorso, qualcosa avrebbe cambiato la situazione tra i due ex fidanzati. Veronica, ha confessato di aver pensato molto quanto è accaduto con Armando e per la prima volta ha ammesso di amarlo.

Tale frase, però, ha spiazzato il cavaliere napoletano che oltre ad infuriarsi le ha dato della falsa. Nonostante tutto, la Ursida ha spiegato che è pronta a mettere da parte quanto accaduto in passato provare a non fermarsi davanti al primo ostacolo.Cosa succederà?