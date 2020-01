‘Ammazza…’: paura per Maria De Filippi, scoppio in studio. Ecco cosa è successo [VIDEO]

Primo appuntamento del 2020 di C’è Posta per Te

Sabato sera su Canale 5 ha preso il via la ventesima stagione di C’è Posta per Te con Maria De Filippi. Un appuntamento che ha riscosso un grandissimo successo d’ascolti e che ha battuto nettamente la concorrenza formata da Meraviglie, il programma di Rai Uno condotto da Alberto Angela.

Un appuntamento che è terminato all’una di notte e che ha visto protagoniste sei storie. Due sorprese, una con Johnny Depp e l’altra con Luca Argentero e la compagna, e le restanti di persone comuni. E proprio in una di essere la padrona di casa e il suo ospite si è messa un po’ di paura. Per quale ragione?

La storia di Diletta e Gabriele

Maria De Filippi stava cercando di mediare nella seconda storia proposta a C’è Posta per Te. i Protagonisti erano una madre 26enne e un figlio di 20 anni. In pratica lei lo ha avuto quando era adolescente e per molti motivi il ragazzo ha scelto di andare a vivere col padre e i nonni.

Lei ha chiamato la redazione del people show per ricucire i rapporti col consanguineo che da un paio di anni non ne vuole più sapere della donna che lo ha messo al mondo. Secondo il 20enne lei in passato gli aveva impedito di stare col papà. A quel punto la padrona di casa è intervenuta per cercare di sanare questa crepa familiare.

C’è Posta per Te: paura per Maria De Filippi

Gabriele stava ironizzando sul fatto che la madre Diletta lo ha cercato solo quando lei stava traslocando di casa per aiutarla a caricare mobili. Maria De Filippi, però, si è accomodata accanto al 20enne dicendo che il genitore ha i mezzi per pagare una ditta che si occupa di quella mansione e che lo ha contattato perché gli vuole bene. Ad un tratto, però, nello studio di C’è Posta per Te si sente un forte rumore, come se fosse scoppiata una lampada.

Osservando il video, però, una parte anteriore della telecamera si è staccata cadendo sul pavimento. Il rumore ha fatto spaventare Queen Mary che le è scappata la seguente esclamazione: ‘Ammazza!’, mentre Gabriele ha sorriso alle parole della conduttrice. Ecco il filmato: