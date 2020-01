Elettra Lamborghini il gioco sexy con la banana: il lato B pronunciato a favore dell’obbiettivo [FOTO]

Elettra Lamborghini a Sanremo 2020

Elettra Lamborghini sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista professionale. Nonostante le varie polemiche sul suo conto, il prossimo mese sarà una delle cantanti big della 70esima edizione del Festival di Sanremo. L’ereditiera della nota casa automobilistica, infatti, parteciperà col brano ‘Musica (e il resto scompare’.

Di recente, l’ex giudice di The Voice of Italy, attraverso i social ha dato qualche piccola chicca su questa canzone. Nelle ultime ore, però, l’artista è tornata a far parlare di sé per una nuova provocazione su Instagram. Di cosa si tratta?

L’ereditiera gioca con la banana su Instagram

Il periodo roseo di Elettra Lamborghini riguarda anche la sua vita sentimentale. Infatti l’ereditiera da qualche tempo è fidanzata ufficialmente con il dj Afrojack. I due, infatti, molto presto convoleranno a nozze, dopo la proposta che il ragazzo le ha fatto, con tanto di anello.

La donna è anche molto attiva sui suoi canali social, infatti condivide con i follower tutto quello che fa nel suo quotidiano. Di recente, però, l’artista ha lasciato di sasso il popolo del web per un’iniziativa davvero bollente.

Con delle Stories postate su Instagram, si vede una clip in cui ha twerkato con un vestito molto aderente e con una scollatura vertiginosa. Ma il momento top è quando Elettra si è messa una banana dietro le spalle. (Continua dopo le foto)

Elettra Lamborghini sensuale sui social network

Certamente Elettra Lamborghini è uno dei personaggi più esplosivi della televisione italiana. Infatti la nota ereditiera della maison automobilistica dà il meglio di sé sia dal punto di vista fisico che caratteriale. L’ex giudice di The Voice of Italy 2019 ha senza ombra di dubbio un corpo da paura, abbastanza formoso e con tutte le curve al punto giusto.

Per questa ragione la futura sposa di Afrojack lo mostra spesso e volentieri con degli scatti e i filmati che quasi ogni giorno condivide sul suo seguitissimo account IG. Inoltre, la Lamborghini è una donna solare, sempre sorridente e positiva ed è pronta a lanciarsi su nuovi progetti professionali.