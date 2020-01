Cecilia Rodriguez e Ignazio infiammano il web: lezioni di spagnolo a letto e senza veli (Video)

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser continuano le loro vacanze in Argentina. La coppia, molto social posta continuamente foto e video del loro soggiorno tra lusso e simpatici siparietti. In compagnia della propria famiglia e amici, i due ex gieffini stanno davvero infiammando il web.

In uno dei loro ultimi post, infatti, si vede Cecilia dare delle lezioni di spagnolo al suo fidanzato. Niente di strano se entrambi non fossero totalmente nudi e coperti da una piccola asciugamano si scambiano bollenti effusioni.

Cecilia e Ignazio in vacanza in Argentina

Prima dell’inizio del 2020, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rilasciato una lunga intervista. La coppia ha parlato dei loro progetti futuri, dei loro segreti e sopratutto della voglia di mettere su famiglia. Moser, infatti, ha spiegato che da quando ha conosciuto la bella argentina la sua vita è totalmente cambiata, in meglio.

Ora è più sicuro delle sue scelte e il futuro non gli fa più paura. Se all’inizio della loro storia in tanti hanno dubitato sui loro sentimenti a distanza di due anni sembrano addirittura pronti a convolare a nozze. Per ora, prima di ritornare a lavoro e di iniziare la solita routine quotidiana, Cecilia e Ignazio si sta rilassando in Argentina, godendosi il sole e il mare della bella cittadina.

La Rodriguez da lezioni di spagnolo a Moser totalmente nuda

Come già anticipato in precedenza, la Rodriguez, sempre attiva sui social non perde occasione per tenere aggiornati i suoi numerosissimi follower. Con scatti bollenti e video da urlo, la sorella di Belen ama mettersi in mostra e spesso lo fa anche a nudo. Cecilia nel video sottostante si mostra a letto senza veli accanto ad Ignazio. I due cercano di coprirsi le parti intime con il lenzuolo ma nei loro movimenti è possible intravedere qualcosa. (Continua dopo il video)

La giovane è pronta a diventare una professoressa di spagnolo, impartendo delle lezioni private al suo compagno. Il siparietto inizialmente comico si è trasformato in uno scambio di baci e coccole provocanti, catturando l’attenzione mediatica del mondo del gossip ma anche dei fan. La domanda però resta sempre la stessa: Cecilia e Ignazio torneranno dall’Argentina in due… o in tre?