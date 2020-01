Chiara Nasti svela la sua grande ossessione: ‘Lo faccio anche 4-5 volte al giorno perché…’ [FOTO]

Chiara Nasti si confessa con i follower di IG

Tra le varie influencer italiane più influenti, oltre a Chiara Ferragni e Giulia De Lellis, c’è anche Chiara Nasti. La bellissima fashion blogger partenopea ha un grosso seguito su Instagram e il ricavato di ogni post pubblicizzato le fa guadagnare un bel bottino.

In occasione delle vacanze natalizie la ragazza è volata alle Mauritius e, come tutte le ragazze social, ha documentato il tutto con foto e clip. In quella vacanza ha vissuto alcune disavventure, ma nello stesso tempo ha incantato i suoi follower con degli scatti dove si mostrava con dei bikini mozzafiato.

Ovviamente ora le bella Chiara è tornata nella sua Napoli e quando può risponde alle domande fatte dai seguaci. E proprio durante un botta e risposta la Nasti ha lasciato tutti senza parole. Cosa avrà detto di così forte?

La grande ossessione dell’influencer partenopea

Essendo un’influencer è naturale che Chiara Nasti sia particolarmente attiva sul suo account Instagram. Di recente ha realizzato una serie di Stories dove ha parlato di una sua grande ossessione. Sembra proprio che la fashion blogger napoletana sia fissata con la pulizia dei denti. Quindi sul social ha raccontato di aver fatto uno sbiancamento nel marzo del 2019, ma già ne vorrebbe farne un altro.

Purtroppo, però, deve aspettare perché altrimenti le si danneggia la dentatura. Inoltre ha confidato di essere ossessionata di tale cosa al punto di lavarsi i denti almeno quattro o cinque volte al giorno. Per mantenerli perfetti prende una serie di accorgimenti, ad esempio beve il caffè con la cannuccia altrimenti le si macchiano. (Continua dopo la foto)

Chiara Nasti criticata dal popolo del web: il motivo

Come accennato prima, Chiara Nati ha rivelato su Instagram di avere una vera e propria ossessione per i suoi denti. Infatti li lava diverse volte al giorno per mantenerli sempre puliti. Durante la sua confessione sul social, però, l’influencer napoletana ha ricevuto una serie di critiche da parte del popolo del web.

Il motivo? Secondo lei sta dando un messaggio sbagliato, ovvero che i denti si lavano max tre volte al dì. La diretta interessata, però, non è rimasta a guardare replicando in modo forte alle polemiche sollevate da alcuni utenti.