Grande Fratello VIP, lite tra Salvo e Pago per colpa di Serena: “Mi ammazzo” (VIDEO)

Quella che sarebbe dovuta essere una serena e tranquilla serata al Grande Fratello VIP si è trasformata in una lite molto accesa tra Salvo e Pago. I due concorrenti hanno avuto un confronto molto forte su Serena Enardu. Nel caso specifico, l’ex gieffino ha espresso la sua opinione su quanto andato in onda venerdì.

La cosa non è stata molto gradita dal cantante che, infatti, non ha esitato a mostrare un po’ di nervosismo e intolleranza. La discussione, poi, è stata troncata dal pizzaiolo che, però, ha pronunciato una frase un po’ ambigua.

La lite tra Pago e Salvo

Ieri sera i quattro concorrenti che alloggiano nel Privè hanno avuto la possibilità di raggiungere gli abitanti in casa per trascorrere una cena insieme. Gli animi, però, si sono subito surriscaldati a causa di una pesante lite tra Pago e Salvo.

I due hanno cominciato a discutere su quanto accaduto venerdì scorso e l’ex gieffino ha ritenuto opportuno far sapere al suo compagno d’avventura la sua opinione. Veneziano ha sostenuto che Serena abbia fatto fare una orribile figuraccia al suo ex fidanzato.

Per tutto quello che è accaduto a Temptation Island VIP, infatti, il cantante non dovrebbe neppure rivolgerle più la parola. Nella conversazione si sono intromessi anche altri concorrenti che, con modalità decisamente più calme, hanno manifestato il loro pensiero. Pasquale, ad esempio, ha detto di non essere molto favorevole al perdono, mentre Adriana Volpe ha provato a difendere Serena. (Clicca qui per il video)

La frase ambigua di Veneziano e il chiarimento

Gli animi si sono infervorati nel momento in cui Pago si è sentito ferito nell’orgoglio ed ha detto di non essere uno stupido. L’uomo è consapevole di tutto quello che è accaduto e del fatto che le minestre riscaldate non siano granché, ad ogni modo, sente il bisogno di riflettere. Salvo ha bruscamente fermato la lite tra Pago nel momento in cui ha detto a Pasquale di andare a fumare una sigaretta fuori prima che si sarebbe “ammazzato” con il suo interlocutore.

Dopo questa sfuriata, però, gli animi si sono leggermente acquietati quando Pasquale ha chiesto scusa a Pago se si è sentito ferito dalle sue parole e anche Salvo ha provato a raffreddare la situazione dicendo di aver espresso solo il suo pensiero da spettatore.