Il Segreto trame spagnole: Eulalia vuole rapire e torturare Francisca

Le trame spagnole de Il Segreto raccontano di un triste epilogo per Francisca Montenegro. Come già ampiamente trattato in precedenza, la dark lady di Puente Viejo verrà rapita dalla Marchesa Isabel. Dopo infinite peripezie, però, la donna deciderà di lasciarla andare sancendo il ritorno della Montenegro in paese.

Dopo questo avvenimento, però, per Francisca potrebbe presentarsi un nuovo, e molto più insidioso, pericolo. La zia Eulalia, infatti, terrà sotto controllo sua nipote e si dirà pronta a fare tutto pur di vendicarsi di quanto subito in passato.

Anticipazioni spagnole: Francisca torna libera

Se nelle trame italiane de Il Segreto donna Francisca continua a comandare indisturbata in paese, lo stesso non può dirsi per quelle spagnole. Le anticipazioni di quello che accadrà nella penisola iberica, infatti, ci svelano che la donna sta per cacciarsi in un nuovo guaio. In seguito al “rilascio” di Isabel dalla sua abitazione, la Montenegro potrà ufficializzare il suo ritorno a Puente Viejo.

Nel bel mezzo di una tranquilla passeggiata tra le vie del quartiere, Francisca incontrerà anche Matias e Marcela. La donna subito ne approfitterà per lasciare loro un messaggio da recapitare al suo amato Raimundo. La dark lady gli chiederà di rintracciare il suo uomo e di fargli sapere che sta bene ed è tornata in paese. Il cavaliere, così, potrà smettere di cercarla disperatamente in giro per il mondo.

Trame Il Segreto: Eulalia medita contro la Montenegro

Ad ogni modo, a tenere sotto controllo la povera Francisca sarà sua zia Eulalia. Quest’ultima, secondo le trame spagnole de Il Segreto, studierà le sue mosse dal momento che avrà come obiettivo primario quello di vendicare di tutte le malefatte subite in passato. Per tale ragione, la perfida new entry si metterà in contatto con il tenente Campuzano e i due trameranno un piano contro la Montenegro.

Nel caso specifico, Eulalia mostrerà la volontà di rapire sua nipote e torturarla allo scopo di infliggerle pene simili a quelle che lei ha subito nella permanenza in manicomio a causa di Francisca. Cosa accadrà, dunque, adesso? La Montenegro riuscirà a cavarsela anche questa volta oppure sarà la volta buona per eliminare il suo personaggio dalla soap?