Perché L’Eredità vince sempre contro Canale 5? Svelato il grande segreto di Flavio Insinna

Perché Flavio Insinna ha successo con L’Eredità?

Da tempo, il giornalista Giancarlo De Andreis cura una rubrica personale sul magazine di gossip DiPiù Tv dando il suo punto di vista sulle trasmissioni televisive del momento, m anche sui vari conduttori.

Questa settimana il professionista ha voluto esprimere il suo pensiero su Flavio Insinna e il grande successo d’ascolti che da un paio di stagioni sta ottenendo con L’Eredità. Difatti il noto attore romano ha sempre battuto la concorrenza di Canale 5 formata da game show di Gerry Scotti e Paolo Bonolis.

Per questa ragione il giornalista ha detto che Insinna è diventato un padrona di casa molto affidabile, come un amico di famiglia. Per questa ragione il quiz tv di Rai Uno vola con i dati Auditel. Ma c’è un’altra ragione di tale successo, ovvero perché Flavio per anni ha impersonato i panni del capitano Anceschi nella fortunata serie Don Matteo.

Il momento d’oro dell’attore capitolino

Nella rubrica curata su DiPiù Tv, il giornalista Giancarlo De Andreis ha scritto anche che Flavio Insinna è molto felice ed orgoglioso dei risultati ottenuto con L’Eredità. Infatti, dopo qualche trasmissione che non gli è riuscita bene, ad esempio Il Grande match, ora ha trovato il riscatto professionale.

C’è da sottolineare che qualche settimana fa l’attore capitolino ha condotto anche Prodigi ottenendo un discreto successo. Mentre i questo periodo è impegnato su tre fronti. Oltre al quiz tv L’Eredità, è in giro per l’Italia con il suo spettacolo teatrale ‘La ricerca della felicità’. Mentre da una settimana è il giudice de Il cantante mascherato.

Flavio Insinna giudice a Il cantante mascherato

Come accennato prima, Flavio Insinna per tre venerdì consecutivi sarà impegnato con il nuovo format di Rai Uno, ovvero Il cantante mascherato. Il programma è condotto da Milly Carlucci e l’attore romano e altri suoi colleghi devono indovinare chi si cela dietro ad un costume. Un ruolo che sin dal primo appuntamento è stato apprezzato molto dai fan e anche dal popolo del web.