Meghan Markle choc: “Ospite al Festival di Sanremo 2020”

Festival di Sanremo 2020, Meghan Markle sarà la super-ospite della 70esima edizione della kermesse canora? Escono le voci

Sogno o son desto? Se lo chiederanno i telespettatori del Festival di Sanremo 2020 quando vedranno scendere gli scalini dell’Ariston la duchessa Meghan Markle. Quanto riportiamo consiste semplicemente in un rumor riportato da Trashitaliano e, da rumor, soggetto a eventuali conferme o smentite. Tanto basta però per infiammare gli utenti, scatenati nelle ultime ore.

La reale ha richiesto indipendenza da Buckingham Palace e proprio mentre lei firma un contratto con la Disney e il marito Harry Windsor tratta le dimissioni insieme alla famiglia, capita a fagiolo l’indiscrezione inerente il Festival di Sanremo 2020.

In una delle serate della 70esima edizione della kermesse canora, Meghan Markle potrebbe onorare della sua presenza l’evento più discusso e chiacchierato in Italia. Sul portale si legge un’ermetica frase: forse sono in corso dei negoziati per portare Meghan nella Città dei Fiori.

Prima conferenza stampa il 14 gennaio

Cosa ci sia di concreto nella notizia bomba lanciata ce lo spiegherà Amadeus, magari già martedì 14 gennaio, in occasione della prima conferenza stampa ufficiale della manifestazione.

Sicuramente, mentre sembrava semplicemente pura fantasia l’idea di accogliere due membri senior della royal family inglese in uno show tivù italiano, ora è lecito sperare. Difatti, i duchi di Sussex hanno deciso di tagliare il cordone con sua altezza, la Regina Elisabetta, e con il regno, per trasferirsi in Canada e perseguire una propria indipendenza finanziaria.

Festival di Sanremo 2020: Meghan Markle illuminerà il teatro Ariston?

Nel frattempo, secondo il tabloid britannico The Sun la coppia rilascerà un’intervista alla giornalista Gayle King sull’emittente CBS. Insomma, Harry Windsor e Meghan Markle si guarderebbe intorno, in attesa di importanti opportunità professionali.

Intanto, la Markle sarà la super-ospite di Sanremo? E se sì sarà accompagnata da suo marito o si presenterà sola soletta? E, aspetto ancor più rilevante, il corrispettivo economico richiesto dalla donna sarà alla portata delle disponibilità economiche degli organizzatori oppure, malgrado la fattibilità dell’operazione, il servizio pubblico sarà costretto a rinunciare come già capitato per altre celebrità mondiali?