Riki, spoiler sul brano al Festival di Sanremo 2020: diffuso l’estratto

Riki condivide un estratto del brano che porterà in gara al Festival di Sanremo 2020

Riki, all’anagrafe Riccardo Marcuzzo, conta i giorni che mancano al Festival di Sanremo 2020. È febbricitante il ragazzo sbocciato nel talent Amici, intende far conoscere il pezzo scelto per la kermesse canora, in programma dal 4 all’8 febbraio.

Un desiderio, naturalmente, impossibile da realizzare: dovrà aspettare oltre un mese prima di poterlo cantare. E allora quale soluzione ha escogitato per ingannare l’attesa? Il giovane artista è conscio della grossa occasione affidatagli. Tra i 24 big in gara, Amadeus lo ha preferito a tanti valenti artisti e certamente la fiducia corrisposta andrà ricambiata.

Riki avrà modo di conquistare un pubblico ancor più ampio e su Instagram ha condiviso un estratto della canzone, la quale, quasi certamente, verrà inclusa nell’album di prossima uscita. A commentare l’ultima trovata sempre lui, il manager Francesco Facchinetti. Verosimilmente il figlio dell’ex membro dei Pooh lo accompagnerà all’evento.

Le stelle di Amici

I fan della celebre scuola di canto e ballo vedranno impegnati all’Ariston Riki e altri ex allievi, come Giordana Angi, che ha da poco condiviso via social un breve filmato in cui esegue le prove. Poi apparirà il tenore Alberto Urso, pupillo di Maria De Filippi e certamente con tutte le carte in regola per ottenere la consacrazione internazionale, sull’esempio dei suoi illustri predecessori Il Volo.

Pensiamo però al commento laconico di Riki. Tra l’avvertimento di uno “spoiler” e l’altro scritto nei recenti scatti, pubblica il testo della canzone, forse sul punto di uscire. Sotto riportiamo il messaggio completo, sicuri che sia un graditissimo regalo ai numerosi ammiratori.

Riki: lo scambio di battute con Francesco Facchinetti

Riccardo aveva annunciato una sorpresa per i follower un po’ di tempo fa: magari si riferiva proprio a questo. Francesco Facchinetti lo ha simpaticamente avvisato della sua presenza a Sanremo e gli chiede dove sia. Di rimando, il cantante si dice invidioso perché lui è tuttora barricato in studio. Si sta preparando nella maniera migliore, pronto a spaccare, stregare i sostenitori e superare la diffidenza degli scettici.