New Amsterdam durerà ancora a lungo: l’annuncio ufficiale

New Amsterdam, ottime notizie per i fan della serie: le vicende del medical drama, in arrivo su Canale 5 con la seconda stagione, terranno lungamente compagnia ai telespettatori

Buone (anzi, ottime!) nuove per i fan di New Amsterdam, la serie tv in arrivo fra pochi giorni su Canale 5. Lo show terrà compagnia ai telespettatori per altre tre stagioni. In Italia i primi episodi della seconda partiranno martedì 14 gennaio ed emergono nuovi episodi ricchi di momenti adrenalinici e di intense emozioni.

Ricordi un po’ annebbiati? Vi rinfreschiamo la memoria sul finale della prima stagione, terminata nel drammatico incidente dove, in aggiunta allo staff dell’équipe medica, sono rimasti coinvolti pure la moglie di Max Goodwin e la figlioletta appena nata. Una chiusura esaltante, fedele nello stile a illustri precedenti del genere.

Lunga estensione

Dall’annuncio appena diramato è chiaro: la serie televisiva New Amsterdam diverrà un medical drama di lunga durata. Un destino quasi segnato, dato l’altissimo gradimento popolare. Negli Stati Uniti, Paese di provenienza, il pubblico risponde benissimo: evidentemente i telespettatori la apprezzano e pure un sacco.

Logica conseguenza degli eccezionali dati di ascolto registrati, il telefilm è stato dunque rinnovato per tre capitoli ulteriori. L’annuncio diffuso dalla emittente NBC nelle ultime ore è stato ripreso dal sito Justjared.com e velocemente sta facendo il giro del web.

Curiose le tempistiche, infatti la conferma è giunta ancor prima della conclusione del secondo atto di New Amsterdam, tuttora in corso anche oltreoceano. Gli episodi inediti del serial pensato per il piccolo schermo delizieranno gli appassionati fino ai palinsesti 2022-2023.

New Amsterdam: Mediaset lo confermerà?

Quindi, poiché il telefilm offrirà tre stagioni aggiuntive, automaticamente Mediaset se ne aggiudicherà i diritti? Possibile sì, certo no. Il filone narrativo durerà perlomeno fino alla Season 5, ma il colosso di Cologno Monzese prenderà in futuro una scelta.

Laddove gli ascolti della rete ammiraglia calassero è alquanto probabile lo stop della messa in onda da parte dei dirigenti. E magari transiterà nelle moderne piattaforme streaming, che sia Netflix, Amazon Prime Video, Now Tv et similia. Difficilmente ignoreranno una simile perla.