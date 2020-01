Christian De Sica ospite al Festival di Sanremo 2020: non sarà solo

Christian De Sica ospite al Festival di Sanremo 2020: chi porterà con lui

Si aggiunge un ospite alla finale del Festival di Sanremo 2020, in programma il prossimo 8 febbraio. In collegamento su Viva Sanremo su Radio 2, Christian De Sica annuncia la sua presenza, con il cast al gran completo del nuovo film targato Fausto Brizzi, La mia banda suona il pop, previsto nelle sale italiane il 20 febbraio.

Quello che il pubblico vedrà non sarà però una semplice marchettata pubblicitaria, ma verrà impreziosita da una performance musicale. Christian De Sica illustra per filo e per segno i termini dell’accordo raggiunto. Sabato 8, durante la serata evento della popolare kermesse canora, calcherà il teatro Ariston, insieme agli altri protagonisti della fatica cinematografica.

Nomi di assoluto rispetto: Massimo Ghini, Diego Abatantuono, Paolo Rossi e Donatella Finocchiaro. Loro cinque canteranno un pezzo inciso appositamente per la pellicola di Fausto Brizzi, La mia banda suona il pop, dunque parteciperà come cantante, scherza l’attore romano. Saprà non sfigurare?

La tentazione di condurre

Già in passato il festival della canzone italiana approcciò Christian De Sica, il quale, oltre ad essere uno dei volti più amati e apprezzati del grande schermo, è pure un appassionato di musica. Complessivamente ha pubblicato nel corso degli anni ben quattro album, il più recente uscito nel 2017 (il natalizio “Merry Christian), e una raccolta, “Swing”.

In diverse occasioni andò vicino a salire sul palco, tuttavia non nelle vesti di cantante bensì di presentatore. Lo rivela lui stesso nel programma radiofonico: i dirigenti di Viale Mazzini gli proposero di presentare lo show, ma prima era impegnato con le riprese del film Natale sul Nilo. Dopodiché, si rifecero vivi e rispose ancora picche, se una proposta gliela avanzassero oggi salirebbe a bordo.

Christian De Sica e gli altri ospiti confermati

Sanremo 2020 inizia così a delinearsi. Decretati i partecipanti della categoria Nuove Proposte e annunciati i 24 big in gara, sul ruolo di co-valletta permangono poche certezze: le uniche co-conduttrici confermate sarebbero Diletta Leotta, Antonella Clerici e Rula Jebreal.

Tenendo conto che ben 10 donne affiancheranno il direttore artistico sul palcoscenico siamo ancora piuttosto indietro. Altri ospiti sicuri sono invece Fiorello, Roberto Benigni, Lewis Capaldi e Al Bano Carrisi. Per tutte e cinque le serate sarà poi presente Tiziano Ferro, il cui ruolo resta da definire.